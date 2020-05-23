孫可芳面對「前男友的好友」追求　一語點破呼籲大家

《若是一個人》將播出第六集，以「你敢不敢一個人動手術？」為主題，佳瑩（孫可芳 飾）做了健康檢查報告，發現自己有子宮肌瘤，她自認是個小手術，竟打算一個人去動手術。孫可芳與宋柏緯兩人也將在本集中上演床戲，兩人一同躺在床上蓋棉被聊天，不少粉絲驚呼：「進度突然大超前了！」



▲孫可芳（左）、宋柏緯演床戲。（圖 / 華視提供）

在網路的國際孤獨等級表中，一個人動手術堪稱是第十級最高等的孤獨，孫可芳表示自己現實生活中沒有一個人動手術的經驗，但有過做健康檢查需要全身麻醉的時候，她說：「當時的感覺就非常地可怕了，無法想像一個人去動手術」，也透露如果需要去動手術應該會找朋友陪伴，怕家人知道他們會擔心。宋柏緯也表示，一個人動手術也是他在國際孤獨等級表中唯一無法完成的，他說：「再怎樣我想也會需要親人陪伴的」。



▲孫可芳（左）、宋柏緯進度大超前。（圖 / 華視提供） 《若是一個人》劇中博仔（林紹謙 飾）是楊大和（林子閎 飾）的摯友，在大和與佳瑩分手後的生日趴、結婚典禮都是透他來邀請佳瑩，被粉絲們戲稱是「衰神」。然而其實他內心對佳瑩一直有所愛慕，在之前劇情中先是陪佳瑩熬夜趕工加班，第五集中佳瑩在日本一個人旅遊掉了錢包，他又飛往日本送錢關心，讓觀眾們看了直呼太有愛了，十分好奇佳瑩是否會接受博仔的愛。



▲林紹謙（右）為愛遠赴日本。（圖 / 華視提供） 被問及是否曾有過和好友喜歡上同一個人的經驗，林紹謙表示沒有這樣的經驗，他笑說：「如果真的遇到值得的，我應該會出手！」但會事先跟好友報備一聲。而如果遇到前男友的好友的追求，孫可芳表示，「應該是沒有辦法耶」希望還是能劃清關係，她笑說：「前男友就是前男友，前男友的朋友也是不要碰比較好。」



