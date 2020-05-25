獨家／AKIRA整晚纏著林志玲　1對1「愛的教學」甜炸啦！

《NOWnews今日新聞》官方網站本月5日正式改版，台灣女婿AKIRA獨家錄製影音給予祝福、問候讀者，他為了以準確的中文發音跟大家問好，向老婆林志玲討教，2人在家練習一整個晚上，再三確認咬字沒問題後，才准經紀負責人送出影音，十分謹慎。
AKIRA得知《NOWnews今日新聞》將改版，二話不說一口答應拍攝影片問候廣大的粉絲們，他以標準中文表示：「大家好，我是放浪兄弟的AKIRA，NOWnews改版，全新體驗，讓你耳目一新，希望各地疫情早點控制，我能早點到台灣跟大家見面，BYE BYE。」
他發音咬字十分標準，全歸功於老婆林志玲領導有方，據悉她為了協助老公，陪他練習一整晚，準確教他每一字的發音，加上AKIRA個性謹慎，非常重視每一個工作，儘管練習再久、太太也認為沒問題，仍要台灣經紀負責人再三確認後，才能將影片送出，敬業態度值得讚許。
AKIRA想念台灣粉絲，也十分關心各地疫情，除了祈禱病毒退散，他5月27日將和AKB48、韓團SJ始源、Apink鄭恩地、香港歌手莫文蔚、鄧紫棋、馬來西亞歌手黃明志等亞洲50組藝人，一同出席《One Love Asia》線上慈善演唱會，該演出的募款將捐給聯合國兒童基金會，AKIRA屆時的表現令人非常期待。
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