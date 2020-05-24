李銘順眼睛紅揭「鐵工職業病」　柯叔元毒癮演技令人心疼

新戲《做工的人》李銘順、柯叔元所呈現的鐵工兄弟「阿祈」與「阿欽」個性大不同，一個樂觀至極，一個悲觀到底，李銘順表示，「從第三集阿祈在餐廳訴說阿欽的感情事，就可以知道他其實很了解弟弟的內心世界。」本週劇情父親過世的打擊讓長期有用毒習慣的柯叔元開始出現暈眩、幻覺、幻聽等毒癮發作的狀態，柯叔元表示，「現場演出時，除了自己的狀態，劇組也透過化妝、鏡頭、燈光的魔力，一起呈現出阿欽這個讓人心疼的過程。」



▲李銘順（右）與柯叔元（左）飾演鐵工兄弟。（圖 / 大慕影藝提供）

劇中揭露做工的人心中最無奈的傷痛，就是「職業病」，上週播出時，有眼尖的觀眾發現「阿祈」李銘順眼睛總是紅紅的，原來這是鐵工長期燒電焊所造成的「電光性眼炎」，為了呈現受傷的紅眼狀態，劇組特別為李銘順訂製了能改變虹膜顏色的隱形眼鏡。李銘順表示，「我本身從小到大沒有戴眼鏡，也沒有近視，對於戴隱形眼鏡是非常陌生的，戴上去的感覺就像有一層皮在你的眼睛前面，乾乾的。」



▲林韋君飾演柯叔元（右）前女友。（圖 / 大慕影藝提供） 「阿欽」這個角色因為感情缺口而封閉自我，藉由照顧哥嫂，以為自己有個家；照顧姪子，以為自己有小孩。最新劇情有一場前女友林韋君要他當腹中小孩乾爸的戲，柯叔元有感而發，「這個時候，阿欽的人生光亮了起來，我為這個孩子寫信，一邊寫一邊流淚，雖然愛情曾經傷我很重，但不管是為了什麼，我也有小孩了，一切前嫌盡釋。」



▲柯叔元飾演的鐵工「阿欽」因為過往感情缺口，而封閉自我。（圖 / 大慕影藝提供） 《做工的人》挑戰在地工人題材，為台劇在國際開創新局，身兼編導的鄭芬芬，她以生活周遭的小人物原型來創作角色，有感於這些人當遭遇生命中的挫折、苦難與無奈時，都會用一種善良樂天的方式去面對，因此決定以喜劇基調帶領觀眾進入工人的世界，呼應出台灣人「認命不認輸」的生活態度。「如果說原著作者林立青在書裡看到的是工人，我覺得我看到的是台灣人。」



