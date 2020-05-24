遭辱罵「長太醜」又被婆婆刁難　林志穎愛妻崩潰痛哭！

藝人林志穎帶著老婆陳若儀，上大陸真人實境秀節目《婆婆和媽媽》，這不僅是夫妻倆的首度綜藝秀，也是陳若儀時隔16年，再度正式出現在螢光幕上，更是林志穎母親首度出現在大眾面前。此等罕見組合，果然在節目一播出，就引爆熱烈討論。

林志穎受訪時透露了一些拍攝內幕。他表示由於從小父母離異，自己和媽媽在他10歲那年就分開了，而母親則一直半隱居於山林中，經營一家茶館，此次出演節目，也是他想修復母子倆之間的關係。林志穎還爆料，老婆在拍攝過程中十分緊張，因為16年來都沒有在公眾面前露過面，她甚至壓力大到中途數次崩潰痛哭，還一度想要罷演。



▲林志穎（前）帶著老婆陳若儀和媽媽，一起上真人實境秀。（圖／翻攝芒果TV） 陳若儀在節目中坦言，跟林志穎結婚12年以來，第一次站在螢光幕面前，真的有很大的壓力，說到「林志穎老婆」這個身分，她突然崩潰痛哭，原來，陳若儀跟林志穎在一起的十多年來，一直被輿論攻擊，經常被網友吐槽長得醜、憑什麼嫁給林志穎、還嫌棄她暴牙……等等，面對各種人身攻擊，令陳若儀感到萬箭穿心。



雖然林志穎這些年來慢慢淡出螢光幕，謾罵陳若儀的腦殘粉也慢慢減少，但她還是很擔心這次參加節目，會再次遭到網友的攻擊。說到激動處，陳若儀又忍不住流淚，這些都看在林志穎眼裡，因此他溫暖地勸她：「放輕鬆，做自己就好，我們是要呈現給支持我們的人看的。」



▲▼陳若儀坦言多年來一直被網友攻擊。（圖／翻攝芒果TV） ▲▼陳若儀坦言多年來一直被網友攻擊。（圖／翻攝芒果TV） 而除了害怕網友吐槽，面對婆婆時，陳若儀也是非常的「卑微」，她表示婆婆是一個很能幹的人，一開始的時候，婆婆就覺得她很内向，配不上優秀的兒子，因此陳若儀一直很擔心會在婆婆面前說錯話，或者做事情達不到婆婆的要求。至於林志穎也覺得母親是一個女強人，所以待人處事非常嚴格，事實上，媽媽對兒子的要求本來就非常嚴格了，難怪對兒媳婦的要求會更加嚴格。尤其在穿衣方面，林志穎媽媽對陳若儀的「控制」，簡直到了令人嘆為觀止的地步。





節目中，陳若儀穿了一件白色T恤，搭配一條牛仔短褲，去了林志穎媽媽家，才一進門，她就被婆婆找碴：「為什麼沒把褲子的拉鍊拉好？」陳若儀趕緊解釋說，這是衣服的設計，不是故意沒拉上，但婆婆眼睛裡就是容不下一粒沙，又提議陳若儀去把短褲給換掉，這時陳若儀整個人都慌了，最後只能無奈表示，沒有帶正式的衣服過來。



