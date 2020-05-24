艾倫狄珍妮「雙面人行徑」曝　前保鑣、工作人員集體投訴

美國脫口秀主持人艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）長年為LQBTQ族群發聲，節目上的形象溫暖幽默，但最近她接連爆出負面新聞，被節目《艾倫秀》裡頭30多名工作人員聯合投訴，指出她是「雙面人」，還利用手段讓眾人失去工作，引發好萊塢娛樂圈譁然。





關於艾倫狄珍妮雙面人的傳言始終沒有停過，先是2014年，她的前保鑣跑去媒體爆料，透露在艾倫家裡工作的期間，她的老婆一直都很友善，「但她（艾倫）從來沒有正眼瞧過我，而且她太太在介紹我的時候，她的反應都很冷漠，還帶有蔑視。」





前保鑣坦言，原本艾倫形象正面，讓他在獲得這份工作時還很期待，但見到本人之後就像被澆了一頭冷水。面對前保鑣指控，艾倫狄珍妮不多做回應，報導出來後便不了了之。



▲Youtube網紅Nikkie Tutorials（左）今年1月上《艾倫秀》受訪，事後表示艾倫私下很無禮。（圖／翻攝Nikkie IG） 第二次被爆耍大牌，則是在今年3月時，一名擁有1300萬人追蹤、跨性別身份的荷蘭美妝Youtuber「Nikkie Tutorials」，其出面直指艾倫狄珍妮私下完全不親切，她還用「無禮」一詞形容艾倫狄珍妮，可見對她十分不滿。





Nikkie說，今年1月她特地飛到洛杉磯參加《艾倫秀》錄製，那時有許多節目都想邀請她分享個人經歷，但Nikkie只選擇了《艾倫秀》，正是由於艾倫狄珍妮一直以來都為LGBTQ族群發聲，讓她很是敬仰。





但事後她回到荷蘭大爆料，「這次經驗讓我超失望，艾倫狄珍妮本人相當冷漠，還非常無禮。他們不准我使用洗手間，因為強納斯兄弟要用。」直指艾倫狄珍妮與其經紀團隊大小眼嚴重。





最近因新冠肺炎疫情影響，艾倫狄珍妮的招牌節目《艾倫秀》改為她在自己家中錄製。但艾倫狄珍妮卻在沒有事先通知原本節目工作人員的情況下，找了外包的製作公司執行，讓這群與艾倫長年合作的員工們，在毫無心理準備的情況下被迫放起「無薪假」。





工作人員集體抗議，被迫放無薪假就算了，艾倫狄珍妮從頭到尾都沒有稍來一句關心，知性形象全是假的，讓他們無奈之下，只好向媒體投訴。





事實上，《艾倫秀》在家中錄製的集數也引起爭議，她曾在節目中抱怨，「不能出門，讓我感覺我的屋子成了冰冷的監獄！」但艾倫狄珍妮隔離中的豪宅價值2700萬美金，引起網友反感。此外，隨著負面爆料越來越多，作家Kevin T. Porter也在推特指出：「艾倫狄珍妮是世界上最卑鄙的人，這是圈子裡頭公開的秘密了。」艾倫狄珍妮的負面新聞不斷，看來會再延燒一陣子了。



