楊晴揭《女力》最做作男星：他很愛補妝

《女力報到最佳拍檔》第四季上檔，推出網路版特別企劃，這次由楊晴及CP夫婦梁舒涵、曾子余教大家做韓國火紅的「400次咖啡」，結果三人手殘都沒有成功，曾子余大開黃腔說：「你們以為400次很容易嗎？有誰可以400次？」使在旁的楊晴及梁舒涵無言以對。



▲楊晴（中）及CP夫婦梁舒涵、曾子余教大家做韓國火紅的「400次咖啡」。（圖 / TVBS提供） 這次的「400次咖啡」要邊製作邊進行「你問我答」，楊晴在製作過程中她竟連環爆料，被問及在劇中最討厭哪一位演員並舉出討厭的事情？她秒出賣劇中老公：「羅平！因為他很愛畫鬢角和美人尖。」接者又爆料劇中誰最做作？她秒回：「陳謙文！因為他很愛補粉。」笑翻大家。



▲李宣榕（左）、王建復跳雙人舞。（圖 / TVBS提供） 同時在劇中也使出把妹招數，騎重機、抽鑰匙樣樣來的王建復 ，最終目的就是要將李宣榕追到手，近期間還加碼上演電影《La La Land》情節，在劇中大跳「La La Land拉拉鍊」雙人舞。從小練芭蕾長大的李宣榕，大秀撩人舞姿扭腰擺臀，李宣榕害羞說：「這是蠻大的突破，當天收到劇本隔天就要演出，只花了一天的時間就練好。」王建復則回說：「這是兩人的默契，互相信任就可以把舞蹈詮釋到位。」



▲李宣榕（左）、王建復跳雙人舞。（圖 / TVBS提供） 不僅如此，王建復和李宣榕兩人常常會討論劇情的對戲內容，王建復透露：「曾經因為一場對戲，李宣榕打電話給他討論到半夜，才達到共識。」兩人也因為溝通默契越來越好。



