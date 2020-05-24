蕭敬騰開店先跟「奶茶狂」拜碼頭　周董試喝反應好妙

歌手蕭敬騰近年副業越做越大，日前才宣布開賣「老蕭拌麵」，今（24）日又有飲料店在西門町武昌街開幕，他親自現身展示主打飲品，透露在試營運期間，有先讓好朋友周杰倫、林俊傑品嚐過，兩人的反應讓蕭敬騰相當高興。
蕭敬騰表示，周董平常非常愛喝奶茶，當他拿著一排奶茶讓對方品嘗時，周董一看到就說：「唉呦，奶茶王是不是！」雖然沒說什麼甜言蜜語，但卻給蕭敬騰一種「啊～這個好弟弟！」的感覺。至於JJ因為很喜歡吃甜點，所以一喝到「奶蓋綠」時，酒窩便越來越深，令蕭敬騰永遠忘不了對方的表情。
蕭敬騰也透露出道12年，不少朋友向他借錢或是拜託介紹工作，今年因新型冠狀病毒肺炎，更有不少人向他求助紓困，他心想「給魚不如給釣竿」，希望用他的力量，創造一個相對容易入門的事業，打算讓營運上軌道，一切成熟穩定就開放加盟，除了提供更多就業機會，也讓親友、員工或更多人能擁有自己的事業。
由於曾經有算命師跟蕭敬騰講，千萬不要當老闆開餐飲店，可能會對他的身體健康造成影響，因此老蕭的副業大多都是合夥投資，並非掛名老闆，也巧妙避開算命師的警告。而對於砸下1500萬開飲料店，蕭敬騰則坦言，店面有請老師來看風水。
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