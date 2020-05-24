蕭敬騰開店先跟「奶茶狂」拜碼頭　周董試喝反應好妙

歌手蕭敬騰近年副業越做越大，日前才宣布開賣「老蕭拌麵」，今（24）日又有飲料店

親自現身展示主打飲品，透露在試營運期間，

有先讓好朋友周杰倫、林俊傑品嚐過

蕭敬騰相當高興。

蕭敬騰表示，周董平常非常愛喝奶茶，當他拿著一排奶茶讓對方品嘗時，周董一看到就說：「唉呦，奶茶王是不是！」雖然沒說什麼甜言蜜語，但卻給蕭敬騰一種「啊～這個好弟弟！」的感覺。

▲蕭敬騰（右）曾讓周董（右二）和林俊傑（右三）試喝自家的奶茶。（圖／林志穎IG）

蕭敬騰也透露

出道12年，不少朋友向他借錢或是拜託介紹工作，今年因

更有不少人向他求助紓困，他心想「給魚不如給釣竿」，希望用他的力量，創造一個相對容易入門的事業，打算讓營運上軌道，一切成熟穩定就開放加盟，除了提供更多就業機會，也讓親友、員工或更多人能擁有自己的事業。

▲▼蕭敬騰的飲料店開幕。（圖／記者林柏年攝）

由於曾經有算命師跟蕭敬騰講，千萬不要當老闆開餐飲店

對於砸下1500萬開飲料店，蕭敬騰則坦言，店面有請老師來看風水。