傳奇主唱睽違20年現身　觀眾：壞透了！

睽違8年，英國滾石樂團主唱米克傑格，近期在推特宣布發行新單曲，令全球樂迷驚喜暴動，而他睽違20年重返大銀幕的新作《謊畫情人》，也展現了他非常不同的面貌。

米克傑格在片中飾演一位藝術收藏家，他委託男主角的盜畫任務，成了一切失控的開端，而他在片中展露的野心與不擇手段，也令電影於國外首映後，讓所有影評及觀眾大讚「壞透了！」先前受訪時，他除了感謝大家對自己再回大銀幕的肯定，也透露讓他心動演出的原因，他說：「劇情本身就非常吸引人，導演吉塞佩卡波通蒂特地飛到倫敦跟我討論劇情，並接受我對於角色的微調，是一位非常有魅力的導演，讓我迫不及待想要和他合作，能在大銀幕耍壞真的很過癮。」

▲米克傑格（右二）在《謊畫情人》壞透了。（圖／CATCHPLAY）

在電影中，影帝克萊斯邦與米克傑格擁有最多的對手戲，先前受訪時，他也和大家分享，自己因為過度緊張而在片場鬧的笑話，他說：「知道米克傑格會加入電影演出後，我一直告訴自己要冷靜，不能太興奮而失去專業，沒想到因為不斷告誡自己，和他在片場第一次見面時，居然招呼都沒打就直接和他討論劇本，讓他相當錯愕。」

▲克萊斯邦（右）與米克傑格對戲超緊張。（圖／CATCHPLAY）

對此，米克傑格則回應道：「我聽說滿多人看到我會緊張，在音樂領域我確實有自信，但對於演戲，其實我才是崇拜大家的那個人，能和這麼多實力派演員共同飆戲很開心，也希望大家享受我們的表演。」