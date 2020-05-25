導演老公為夏于喬打造電影？金馬影展「直播節目」說分明

「2020金馬經典影展」將於7月24日至8月13日在台北展開，致敬今年百歲冥誕的電影大師費里尼，除了完整放映他執導的24部影片，影展也在官方臉書粉絲專頁，規劃「金馬遇見費里尼」線上直播節目，自5月26日起邀請林書宇、夏于喬，連奕琦、王淨、焦元溥、韓良憶，從影迷、美食、音樂等多方角度切入，以輕鬆有趣的方式，分享他們心目中的大師作品，以及不為人知的小故事。

打頭陣的是電影夫妻檔夏于喬與林書宇。夏于喬近年把重心擺在戲劇演出，《老師，你會不會回來》、《粽邪》、《灼人秘密》分別在票房、口碑上都獲得佳績；林書宇遠赴馬來西亞拍攝的《夕霧花園》，榮膺上屆金馬影展閉幕片並入圍多項金馬獎，但兩人到目前為止都還沒有任何銀幕合作。

費里尼因為廣播劇，而結識後來成為妻子的茱麗葉塔瑪西娜，在他前兩部電影，瑪西娜大多扮演綠葉，但後來發展出的《大路》、《卡比莉亞之夜》、《鬼迷茱麗葉》、《舞國》都成為膾炙人口的經典。林書宇是否有打算為夏于喬量身打造專屬角色？夏于喬曾以《型男大主廚》榮獲金鐘獎最佳主持人，她將在直播裡一展廚藝，她有什麼拿手的義式料理，可以掌握老公的胃呢？

▲王淨也要參加直播。（圖／金馬影展）

接下來要登場的，還有去年以《返校》入圍金馬影后的王淨，她在處女作《癡情男子漢》就讓人眼睛一亮，而發掘她的導演連奕琦堪稱費里尼鐵粉，百忙之中還特別為本次影展，剪接了充滿費里尼式幽默的宣傳影片，兩人合體，必能帶來意想不到的驚喜。