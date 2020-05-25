女星外遇舞者PO文獲108讚　老公氣炸「睡108位女人」報仇

▲劇中中山美穗（右）偷吃，丈夫決定報仇。（圖／車庫娛樂）

▲導演松尾鈴木（右）親力親為帶頭「脫光」。（圖／車庫娛樂）

日本愛情喜劇《108～海馬五郎的復仇與冒險～》由松尾鈴木自編自導自演，更集結秋山菜津子、岩井秀人、大東駿介、土居志央梨、堀田真由、栗原類、LiLiCo等人演出，而受封「永遠女神」的中山美穗，片中是一位演員，但卻背著老公跟舞者搞外遇，丈夫透過社群網站發現後，因為老婆出軌貼文獲得108個讚數，於是在半個月內，與108位女生發生關係向妻子報仇。片中，中山美穗雖為人妻，但卻抵擋不住神祕男舞者的誘惑陷入不倫戀，她表示：「劇本十分有趣，雖然起初有點猶豫，但因為故事內容而下定決心參演。看了完成的電影後爆笑不已，沒想到會有如此有趣的作品！」中山美穗還透露，松尾鈴木還在「構想」作品時，就邀請她出演：「雖然導演說不曉得拍不拍得成，但在那之後不到一年我們就開始拍攝了。松尾鈴木有很穩定堅強的信念，還十分熱情地詮釋角色，他的那種模樣愈看愈可愛！」劇中多場大膽爆笑的床戲也令觀眾嘖嘖稱奇，導演松尾鈴木也「親力親為」，和其他演員一起脫光上陣，他表示：「劇中裸露戲很多，我演戲時幾乎都光著身子，但身為導演，在確認鏡頭時因為馬上又要脫光上戲，所以只披著一件衣服走來走去。在這樣反覆之下，覺得身體好像快被腐蝕殆盡，自導自演就是這種感覺吧。」該片主題曲〈夜船〉是由星野源打造，他表示：「松尾導演親自聯絡我，表示想將我之前的一首歌重新變成電影主題曲，沒想到《108》這部作品竟然會選這麼淒涼的歌當主題曲，真不愧是松尾鈴木！我很喜歡！」《108～海馬五郎的復仇與冒險～》6月12日在台上映。