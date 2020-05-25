回台會被打嗎？黃安用這行為證實　「我什麼也不怕」

▲有網友問黃安「回台灣不會被打嗎」？（圖／翻攝自微博）

「不求最貴，但求最臭，台式臭豆腐」

安哥，你回台灣會被人打嗎？很好奇

」，黃安也親自回應：「

下一條微博告訴你。

」其他網友則回覆，「

台灣綠人嘴上說說，應該不會素質差到像香港人那樣使用暴力

「

不會的，安哥有白狼罩著

」、「

放心不會，那群没膽。

」

▲黃安在台灣生活完全沒在怕。（圖 / 翻攝微博）

今日下午3點多，黃安更新微博寫上：「

改正井蛙的錯别字！

」影片中可見，黃安到一家餐廳用餐看到店家的招牌上寫著，「對抗武漢肺炎」，他強調世界衛生組織已正名為新冠肺炎（

），說著便動手改掉招牌上的字寫上新冠：「反正我已經買單了，我什麼也不怕」。影片最後還自稱「愛國英雄」，黃安間接透露自己不但沒被打，老闆還要求合照，大陸網友紛紛留言支持黃安的行為，「

」