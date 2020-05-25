回台會被打嗎？黃安用這行為證實　「我什麼也不怕」

藝人黃安長期旅居大陸，近日他低調回台灣躲疫情，還曬出在新竹爬山的照片，引起台灣網友一片譁然。有大陸網友好奇，黃安一昧對大陸歌功頌德，「回台灣不會被打嗎？」對此，黃安也給出回應了。
黃安今（25）日中午在微博上曬出，昨晚吃臭豆腐的影片，「不求最貴，但求最臭，台式臭豆腐」，記錄下他在台灣的生活點滴，留言區有大陸網友發問：「安哥，你回台灣會被人打嗎？很好奇」，黃安也親自回應：「下一條微博告訴你。」其他網友則回覆，「台灣綠人嘴上說說，應該不會素質差到像香港人那樣使用暴力」、「不會的，安哥有白狼罩著」、「放心不會，那群没膽。」
今日下午3點多，黃安更新微博寫上：「改正井蛙的錯别字！」影片中可見，黃安到一家餐廳用餐看到店家的招牌上寫著，「對抗武漢肺炎」，他強調世界衛生組織已正名為新冠肺炎（COVID-19），說著便動手改掉招牌上的字寫上新冠：「反正我已經買單了，我什麼也不怕」。影片最後還自稱「愛國英雄」，黃安間接透露自己不但沒被打，老闆還要求合照，大陸網友紛紛留言支持黃安的行為，「安哥，還說什麼呢！為您點個讚！」
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