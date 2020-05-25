林志穎愛妻遭婆婆數落　貴婦生活背後的「拚命與壓抑」

林志穎與妻子陳若儀結婚7年，育有三個兒子，近日他帶著老婆與媽媽錄製綜藝《婆婆與媽媽》，與群眾分享家庭生活。節目裡，妻子陳若儀透露嫁給林志穎之後，承受來自四面八方粉絲們的攻擊，罵她暴牙、醜女等等，她邊講邊流淚：

▲陳若儀上節目，因為牛仔褲設計有破洞，被婆婆罵。（圖／取自Youtube截圖）

不光這樣，陳若儀也得面臨林媽媽的高標準要求，連牛仔褲破洞都會被婆婆白眼，婆婆更當著全國觀眾的面，直接給她難堪，「妳這樣穿不禮貌，以後不要穿。」陳若儀僅能點頭稱是，不敢多發表意見。





節目甫播出，不少網友立刻當起法官，「這樣的婚姻怎麼能走下去？」、「結個婚何必把自己過得這麼委屈？」，聲音此起彼落，好似他們跟陳若儀與林志穎就住在同個屋簷下。





陳若儀與林志穎的婚姻到底幸不幸福？陳若儀與林媽媽之間的婆媳關係到底好不好？無論這些問題的真相為何，筆者都認為：交往6年，結婚7年，加起來也13年了，一起生活這麼久，林志穎一家人必定有他們維持平衡的方法，外人都無從置喙。



▲陳若儀與林志穎結婚7年，相戀共13年。（圖／取自陳若儀IG）

每一段婚姻的背後，全是冷暖自知。因此，當見到朋友們在社群網站上狂曬娃、狂放閃，實在不需要嫉妒羨慕，畢竟大家都是很努力在過生活，有著各自的煩惱要解決，只是每個人煩惱的東西都不一樣罷了。





林志穎年紀輕輕就走紅，是知名賽車手，又是生技公司老闆，一路走來形象正面，早先上節目《爸爸去哪兒》被稱讚「很會教育小孩」，完全符合「世俗定義」的人生勝利組：有錢有權又愛家。





丈夫人品好、成就輝煌，外界自動把太太陳若儀歸類「好命貴婦」，筆者還看過媒體下標，說陳若儀上輩子肯定拯救了宇宙，今生才能修得跟林志穎在一起，還能一直生兒子，連陳若儀自己都提過，有網友喚她是「生育機器」。





看著大眾對陳若儀的評價，筆者總有著回到清末民初的錯覺，也更能理解陳若儀在節目裡、社群上經常給我的感覺：她很想要活出世人定義之外的人生，很用力想要掙脫標籤，但這個「努力」卻讓她產生了壓力，而且壓力還不小。



▲陳若儀坦言和林志穎結婚壓力很大。（圖／取自Youtube截圖）

為什麼筆者會如此假設？主要是我發現在《婆婆與媽媽》中，陳若儀說了好多次「壓力」這個名詞。





面對酸民網路霸凌時，她說自己壓力好大；談婚姻與照顧小孩時，她說自己壓力好大；更有一幕，是林志穎想陪陳若儀去挑選婆婆的衣服，她婉拒了，「沒關係我自己去，你在旁邊⋯我壓力很大。」





婚後的陳若儀，我們都知道她照顧家庭盡心盡力，大多時候都是「一打三」，獨自照顧三個兒子，林志穎全看在眼裡，「家裡大小事都是她（陳若儀）在負責，我非常感謝我太太的付出。」





實際上，早在交往前，陳若儀就為了證明自己不是看上林志穎的錢，主動負責男方位於台北的餐廳，並為其創下一季1500萬新台幣的營收，讓林志穎父親對她刮目相看。



▲陳若儀努力發展興趣。（圖／取自陳若儀IG）

操持家務、照顧兒子之外，陳若儀在社群上也積極發展自我，時常PO出學習跳舞、學習烹飪等照片。此外，她對健身也很積極，「我都把做家事當減肥呀，鍛鍊手臂跟腰線，晚上會在家使用滑步機40分鐘。」





從媒體報導、節目和社群網站裡，陳若儀展現的就是一個字：拚。





為什麼壓力要這麼大？為什麼需要這麼拚命？陳若儀很坦白回答，婆婆跟丈夫都太優秀，「相較下來，我就覺得自己很遜色，覺得自己沒有他們能幹。」





陳若儀的壓力與拚勁，源自於一種「追求完美」的不服輸。





筆者好想告訴陳若儀：妳已經做得很棒了，超棒的，不光是外界有看見，相信丈夫與婆婆也有看見。倘若他們看不見，那也無妨，只希望妳能正視一件事，妳已經盡全力了。





相信很多女人（男人），難免會出現和陳若儀一樣的狀況，在事業、感情、家庭都有想要「證明自己」的渴望，也會懷抱著「每個都想顧好」的想法。



▲陳若儀與林志穎結婚7年，相戀共13年。（圖／取自陳若儀IG）

事實上，筆者身旁有許多職業婦女的朋友，經常感嘆自己無法面面俱到，心裡對自己產生苛責、壓力無法緩解，就連凱特王妃也有這樣的困擾，最後她選擇釋懷，「我就是無法成為一個完美的母親與妻子，沒關係，我要在我可以接受的範圍努力就好。」





壓力，都是自己給的，轉念只需一瞬間。





論全世界最厲害的減壓大師，肯定是莊子了，他在《人間世》章節就有講到一段：「自事其心者，哀樂不易施乎前，知其不可奈何而安之若命，德之至也。」能夠照顧自己心性的人，就不會被喜怒哀樂左右，明知無可奈何，卻仍舊安之若命，就可以把「德」發揮到最大。





雖然莊子講的是「修德的最高境界」，但筆者認為，這句話同樣適合拿來送給忙著追求進步的人們。





很多事情，它就是無能為力。善不見得有善報，惡也不見得有惡報，你的付出，不見得會收到等值的回饋。然而，縱使真相殘酷，但可以確定的是，如果你不盡力，你就喪失了更多「成功的可能性」。





張藝興說「越努力越幸運」，筆者想改一下，「努力，只能增加幸運的可能性。」





正因幸福與成功並非「因果論」，所以凡事盡力就好，其他就順其自然，就不會給自己太大壓力，最後搞得心情不好、影響健康。





