《夫婦》韓素希PO「男友視角」唯美床照　當小三被家人罵

韓星韓素希因為飾演《夫婦的世界》小三「呂多景」角色爆紅，今（25日）受訪透露家人入戲太深，要她「不要那樣活著」，也表示因為知名度攀升，過去刺青、抽菸照被翻出，但認為「以前的我是我，現在的我也是我，沒有太大差別」，心情不受影響，個性坦率讓她增加不少女粉絲。
韓素希人氣不亞於金喜愛跟朴海俊，飾演「最美小三」呂多景後，現在成了廣告新寵兒，各種代言接不完，她PO出拍攝香水宣傳照的幕後花絮，躺在床上仰望鏡頭的男友視角，就吸引59萬人按讚，魅力不可擋。她今受訪談到跟朴海俊的親密互動橋段，因為是首次拍床戲，所以非常緊張，除了要表達愛對方的感情，整體呈現還要不失美感，表示是在忙碌的狀況下完成拍攝。
她人紅是非多，日前抽菸、刺青照片被翻出，韓素希表示心情沒受影響，還因此多了更多女粉絲，她說：「那些是之前當模特兒拍的照片，可能是跟劇中形象反差，所以引起討論，我並沒有因為這樣感到慌張，因為當時的我是我，現在的我也是我，沒有太大差別，很感謝大家對我的關注。」
韓素希也逗趣表示，因為飾演反派被罵翻，自己沒被觀眾的留言影響，但卻不能無視家人的話，笑說他們罵得更兇，「還叫我不要那樣活著」，另類反饋讓她印象深刻。《夫婦的世界》全16集、特輯可至愛奇藝台灣站收看。
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