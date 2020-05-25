神隱一個月！小甜甜曝愷樂近況「她沒那麼糟」

日前腎臟發炎，就醫後發現有結石，必須住院觀察並開刀。小甜甜大病初癒，今（25）日參與網劇《教官怎麼辦

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》記者會，談到好友愷樂近況，她透露有去關心她，但沒有去過問相關事件。

▲小甜甜（左前）剛出院就復工。（圖 / 製作單位提供）

小甜甜身為謝忻、愷樂的好姊妹，兩位好友都當了第三者，小甜甜表示，當初謝忻被爆出介入阿翔的家庭，她很不開心，「介入家庭真的比較不舒服，還有明明我們很親近，我怎麼都不知道。」而愷樂和羅志祥的地下情，小甜甜說自己也是完全不知道，不知道實情是怎樣，而實際狀況只有當事人知道。

▲小甜甜演出網劇《教官怎麼辦！》。（圖 / 製作單位提供）

小甜甜日前因腎結石開刀住院，才出院兩天就復工，

這件事

一定不好受」，加上現在的酸民文化，愷樂的心情可想而知，她也貼心不過問。小甜甜認為，「真的好的朋友在不對的時候，幫她導正，需要的時候就陪伴。身為好朋友現在再多去問什麼，這樣子好像沒有很愛妳的朋友。」

▲小甜甜（左起）與愷樂、莎莎是閨密。（圖／翻攝臉書）

事發至今，愷樂在IG向周揚清道歉後，便神隱起來，會擔心她一個人嗎？小甜甜表示，愷樂有很棒的爸媽，加上

金剛、莎莎

▲小甜甜跟愷樂（左）感情很好。（圖 / 翻攝臉書）

藝人小甜甜（張可昀）愷樂也有因此傳訊關心好友，小甜甜說：「但我沒有問她，我覺得這群朋友，「很多朋友都很愛她，現況應該不至於像媒體講的那麼糟」。而金寶三也因發文力挺羅志祥，遭到網友攻擊，呼籲大家「不要謾罵，罵是解決不了問題的，只有當事人才可以處理。」