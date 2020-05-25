《夫婦世界》恐怖情人愛上男主廚　跟女神搶人陷三角戀！

▲丁一宇（左起）、姜知英、李學周出席記者會。（圖／愛奇藝台灣站）

▲姜知英首次演女主角。（圖／愛奇藝台灣站）

韓劇《夜食男女》由丁一宇、姜知英，以及近期因《夫婦的世界》爆紅的李學周攜手演出。長時間在日本發展，首次在韓擔任女主角的姜知英，今（25日）記者會上坦言緊張，希望這部作品能讓大家看得開心，若能得到「她也能用韓文演戲」的評價，對她來說是很大的讚美。因飾演《夫婦的世界》「恐怖情人」朴仁圭一角色引起大眾關注的李學周，他不同於前作的暗黑形象，以白色西裝出席記者會，被網友稱像是「馬爾濟斯」，他害羞說：「為了扭轉反派的印象，造型師為我精心準備的！」而這次在《夜食》詮釋心思細膩又敏感的設計師姜泰完，形象180度大轉變，被問及是否感到負擔？他回應：「不是因為《夫婦的世界》才有壓力，面對每一次的演出，內心的負擔都不小！」劇中，丁一宇飾演端出深夜料理撫慰上班族心靈的主廚朴振成，他為了獲得上節目的機會，謊稱自己是同志來賺取父親的手術費，結果姜知英、李學周分別對他萌生情愫成為情敵，三人各自陷入掙扎，丁一宇擔心說出真相後，遭姜知英討厭，姜知英在發現對方真正性向後，陷入困境，而單戀丁一宇的李學周心情也非常複雜，問起微妙的感情會如何發展？姜知英笑說：「這是一部無法預測的電視劇，請大家期待喔！」《夜食男女》5月26日起，每週二、三在愛奇藝台灣站獨家播出。