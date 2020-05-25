影／伊能靜18歲兒「塗指甲油」現身　勁歌熱舞勝媽咪！

51歲的伊能靜，與大陸男星秦昊結婚5年，並育有3歲女兒秦伊皓（小米粒），但她並沒有忽視與前夫庾澄慶所生的18歲兒子庾翰睿（小哈利）。近日伊能靜參加大陸選秀節目《乘風破浪的姐姐》，行前與小哈利勁歌熱舞的影片，驚艷不少網友。

伊能靜在微博貼了一段影片，裡頭除了交代她要飛往大陸，並接受14天隔離的準備之外，鮮少曝光的小哈利也難得亮相，只見18歲的他已經比媽媽高出許多，甚至雙手塗指甲油、戴銀色大戒指，陪媽媽一起練舞，比媽媽還會扭腰擺臀。





據悉，戴著圓框眼鏡和口罩、身材修長的小哈利，從小就喜歡跳舞，因此影片中他為媽媽編舞，但伊能靜卻跟不上節奏，而且舞姿有點生硬，倒是小哈利一點也不以為意，依舊相當有耐心地教媽咪舞步。



▲▼小哈利（上圖左、下圖）已經18歲了。（圖／翻攝伊能靜微博）

期間，小哈利被問到媽媽有什麼優點時，他讚美媽媽是個小可愛，雖然有時候會忽略一些小細節，卻很用心地生活也很照顧人，平常不希望他每天吃外賣，就會親自下廚做飯給他吃，也很支持他做自己，最後小哈利不忘替媽咪加油打氣。有網友則留言︰「小王子好酷！還塗了指甲油」、「感覺兒子好娘啊，稍微注意一下」、「兒子好懂事」等。





此外，小哈利也遺傳到父母的藝術細胞，今年3月伊能靜曾透露，兒子考上倫敦中央聖馬丁藝術學院和紐約帕森斯設計學院，收到兩家學院的錄取信，令她當場淚崩，對兒子滿是驕傲。



