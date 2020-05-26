吳朋奉猝逝「成影壇遺憾」　顏寬恒悼：台灣痛失好演員

「三金影帝」吳朋奉驚傳猝逝板橋家中，

享年55歲，消息一出讓外界震驚與不捨，包括他的前經紀人

臉書發文哀悼，讚嘆他的為人和演技。

▲吳朋奉演技精湛。（圖／吳朋奉臉書）

朋奉哥在很多電影或是電視劇裡面都扮演比較道地的庶民階級，操著一口流利的台語，述說著小人物的甘苦談。但其實他是外省第二代，不過他講台語『氣口』跟在地台灣人完全沒兩樣。甚至還更道地內行，搞得我還曾經問過他一些特殊民間文化用詞怎麼念？我們有一次閒聊，聊到我問他為何對民間信仰的那些細節這麼熟？朋奉哥說，他大約1991~1995年之間去台南。住在台南七股、西港一帶。所以他去學了車鼓陣、跳鼓陣、家將和道士（唱的部份），也會順便做一些田野觀察...一個好的表演者，把生活融入文化中，再把這些精神放到影視作品中放大，朋奉哥離開之後，也留下了很多遺憾。」

父後七日

「『今嘛你的身軀已經攏總好了，無傷無痕，無牽無掛，親像少年時欲去打拚。』認識吳朋奉是因為電影《父後七日》，飾演道士的他維妙維肖，讓我以為他真的是『師公』。」直言台灣影壇又痛失了一位好演員，希望吳朋奉一路好走。

▲吳朋奉演出《父後七日》獲得金馬獎最佳男配角。（圖／吳朋奉臉書）

朋奉哥

去年有幸在後台遇到您 還說一定要找機會合作拍戲

廖麗雯、前立委顏寬恒、知名影評人膝關節以及藝人鍾欣凌，都在廖麗雯發文說：「影帝，我都是這樣叫你的。我很榮幸成為你的第一個經紀人，得知消息，真的很無法相信，想想，誰會開這種玩笑。。想起跟你一起工作的時光，我們常會去吃麵，討論工作內容。。台灣何時再出一個3+1影帝。。。一路好走 南無阿彌陀佛」。而膝關節更透露，吳朋奉其實是外省第二代，但講台語的到地令人佩服，他說：「前立委顏寬恒對於吳朋奉在電影《》印象深刻，更在臉書感慨說：藝人鍾欣凌更在臉書回憶去年遇到吳朋奉的情景，她說：「淘氣的您先跑去當天使 祝福您一樣帥氣逍遙又自在 R.I.P」，言語中充滿不捨。