吳朋奉驟逝！無厘頭台語詩成絕響　〈浪子回頭〉入代表作

茄子蛋演出

▲吳朋奉一身奉獻表演。（圖／吳朋奉臉書）

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。」（編輯：楊穎軒）

▲吳朋奉以《父後七日》的「師公」角色奪下第47屆金馬獎最佳男配角。（圖／父後七日臉書）

▲吳朋奉在〈浪子回頭〉MV中的表演能量驚人。（圖／茄子蛋YouTube）

▲吳朋奉拿獎的畫面歷歷在目。（圖／資料照）

知名演員吳朋奉驚傳24日在家中猝逝，享年55歲，出身劇團的他，表演功力扎實，戲劇角色多為台語流利的鄉土人物，佳作有替他奪下金馬獎男配角的《父後七日》、台北電影節影帝的《歸途》及金鐘獎視帝的《第一響槍》等，此外，他2017年幫搖滾樂團〈浪子回頭〉MV，該曲點閱率逼近破億，也成為他演藝生涯一代表作。為台灣戲劇圈奉獻32年的吳朋奉，1999年他在魏德聖執導的第一部電影《七月天》中演出壞警察，精湛的演技讓他提名金馬獎最佳男配角，那年是吳朋奉首次問鼎三金，2008年吳朋奉以電視劇《木棉的印記》榮獲第43屆金鐘獎迷你劇最佳男主角，後陸續又摘下一座金馬男配角、北影影帝、金鐘獎視帝，從此有了「三金影帝」美譽。吳朋奉是典型的藝術家性格，他過去受訪透露，年輕時用台語寫詩賺稿費，2010年他在《父後七日》飾演道士「阿義」，片中令人發噱的經典台詞「我幹天幹地幹命運幹社會，你又不是我老爸，你給我管這麼多？」就是出自他之手。3年前，吳朋奉受邀演出〈浪子回頭〉MV男主角，深刻的表演感動無數網友，後來雙方再度合作〈浪流連〉、〈請問你敢欲做我的Girlfriend〉兩首歌曲，彼此建立好交情，對於前輩驟逝，《NOWnews今日新聞》我們也是稍早看到新聞才知道朋奉哥的消息...感到非常難過與震驚，一時之間還不太能消化這個事實，大家都還在整理情緒...