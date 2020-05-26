愛莉莎莎搭計程車台北→墾丁！天價讓司機驚喊：幫我簽名

▲愛莉莎莎挑戰從台北車站搭計程車到墾丁，半路還停在台南吃美食。（圖／翻攝愛莉莎莎Youtube）

▲愛莉莎莎挑戰從台北車站搭計程車到墾丁，車資為12220，司機還因此要求幫忙簽名留念。（圖／翻攝愛莉莎莎Youtube）

如有行動不便或者天氣不好要出門時，不少人都會選擇搭乘計程車，但你看過有人搭計程車從北邊搭到南邊的嗎？近日，知名 Youtuber 愛莉莎莎就發布最新影片，是她從台北車站搭乘計程車至墾丁的旅程，其天價曝光後，引發不少網友熱議。愛莉莎莎在影片一開始表示，自己因為腳受傷，但是本來就有預計要去墾丁遊玩的計畫，飯店什麼都訂好了，仔細上網查之後，發現都沒有人從台北坐計程車到墾丁，加上腳傷行走不方便，於是自己想要挑戰看看，也好奇這樣到底要多少車資。一上車後，愛莉莎莎告知司機要去「墾丁」，司機一臉不相信表示「確定？」經確認後直接出發，沿途經過桃園中壢、台中、然後在下午時發現肚子有點餓，於是愛莉莎莎要求司機到台南後開進市區吃小吃，當時的車資已經來到 7920 元。吃飽上路後，抵達墾丁已經晚上九點，司機將乘車明細列印出來後，車資一共為「 12220 元」，這讓司機自己也嚇到表示「等一下，我有一個請求，我再列印一張車資，請愛莉莎莎幫我簽名，這是佛祖的單」。影片一出，網友紛紛回應「天阿！太狂了吧」、「司機一開始傻爆眼，後面開心了起來 XD 」、「我只想知道那司機最後是不是要自己開幾個小時回家」、「好鬧喔 XD 真的快笑死」、「司機真的很可愛ㄟ！」、「佛祖給的單超好笑」、「幫簽名太鬧了啦哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）