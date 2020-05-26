跨世代合作釀出神曲　茄子蛋悼吳朋奉「珍愛的恩人前輩」

「三金影帝」吳朋奉25日凌晨因腦中風導致顱內出血過世，55年人生提早謝幕。吳朋奉生前在台灣戲劇圈耕耘32年，沒想到，正值壯年，事業又正旺的他竟驟然離世，令影迷及演藝圈好友深感不捨。曾與吳朋奉合作的知名搖滾樂團茄子蛋、金馬女配角張詩盈皆發文追悼。
吳朋奉2017年在茄子蛋的〈浪子回頭〉MV中擔任男主角，該曲點閱率逼近破億，成為他演藝生涯代表作之一，茄子蛋稍早在臉書貼出與「朋奉大哥」的合照，照片中的吳朋奉張嘴大笑，看起來心情十分愉悅，茄子蛋稱吳朋奉是他們所珍愛的恩人前輩，「看到消息時，我們一時之間都完全無法消化，非常難過與震驚，至今也仍在努力接受，心中對朋奉大哥的恩情完全不能言表。」
茄子蛋和吳朋奉共合作3支MV，文中茄子蛋感謝吳朋奉對每次的演出邀約都很爽快地答應，「我們真的像是一群孩子一樣都在旁邊偷看偷學您的演出，每每都是驚呼且滿溢無限的感恩。茄子蛋永遠愛您，永遠都會想念您。R.I.P.」。
張詩盈在電影《父後七日》飾演孝女白琴，與演出道士的吳朋奉有多場感情對手戲，她親暱叫對方「勾苟（哥哥）」，直說自己不敢相信噩耗，並放上多個哭臉表情符號，張詩盈對吳朋奉喊話：「知道你灑脫，這方法還真不拖泥帶水...。願輕快玩耍，像你一直以來的那樣，自在。」（編輯：楊穎軒）