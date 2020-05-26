跨世代合作釀出神曲　茄子蛋悼吳朋奉「珍愛的恩人前輩」

「三金影帝」吳朋奉25日凌晨因腦中風導致顱內出血過世，55年人生提早謝幕。吳朋奉生前在台灣戲劇圈耕耘32年，沒想到，正值壯年，事業又正旺的他竟驟然離世，令影迷及演藝圈好友深感不捨。曾與吳朋奉合作的知名搖滾樂團茄子蛋、金馬女配角

張詩盈皆發文追悼。

▲吳朋奉猝逝，影壇震驚。（圖／吳朋奉臉書）

吳朋奉2017年在

茄子蛋的

〈浪子回頭〉MV中擔任男主角，該曲點閱率逼近破億，成為他演藝生涯代表作之一，

茄子蛋稍早在臉書貼出與「

吳朋奉張嘴大笑，看起來心情十分愉悅，

茄子蛋稱吳朋奉是他們所

「

茄子蛋和

吳朋奉共合作3支MV，文中

茄子蛋感謝

吳朋奉對

張詩盈在電影《父後七日》飾演孝女白琴，與演出道士的

吳朋奉有多場感情對手戲，她親暱叫對方「

張詩盈對

吳朋奉喊話：

▲茄子蛋全文。（圖／茄子蛋臉書）

▲張詩盈（前排左）發文悼念吳朋奉。（圖／父後七日臉書）

朋奉大哥」的合照，照片中的珍愛的恩人前輩，看到消息時，我們一時之間都完全無法消化，非常難過與震驚，至今也仍在努力接受，心中對朋奉大哥的恩情完全不能言表。」每次的演出邀約都很爽快地答應，「我們真的像是一群孩子一樣都在旁邊偷看偷學您的演出，每每都是驚呼且滿溢無限的感恩。茄子蛋永遠愛您，永遠都會想念您。R.I.P.」。勾苟（哥哥）」，直說自己不敢相信噩耗，並放上多個哭臉表情符號，「知道你灑脫，這方法還真不拖泥帶水...。願輕快玩耍，像你一直以來的那樣，自在。」（編輯：楊穎軒）