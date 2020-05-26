施名帥喊吳朋奉哥哥15年　林予晞憶與「父親」初見面情景

林予晞2015年演出八點檔大戲《春梅》，劇中吳朋奉客串她的父親，林予晞回憶兩人當年互動，透露第一次見到對方是在台南的田野，當時她去劇組探班，正在休息的吳朋奉捉了一條小蟲問她敢不敢拿，「其實我很怕蟲，但不知道為何，那次我卻能讓小蟲在手上爬來爬去，而心中覺得愜意。」盛讚吳朋奉是個「親土地的前輩」。
施名帥憶起大二排演舞台劇是他初次和吳朋奉合作，「從那之後就都叫他哥哥」，吳朋奉以《歸途》在台北電影節稱帝那年無法到場，特別交代施名帥幫說感言時講幾句替劇場演員打氣的話，還不忘叮嚀施名帥要預告自己快要退伍，好讓片約找上門。
兩人後來同台演出兄弟，「2012退伍後我主演第一部人生劇展《椰仔》，我打電話拜託他參與來演我的哥哥...他二話不說就答應了，並鼓勵我說：你剛退伍我一定要挺你的啦！」
施名帥說，每次在劇組遇到吳朋奉都非常開心，「因為哥哥完完全全是看著我長大的前輩」，他形容眼中的吳朋奉除了瀟灑、很照顧後輩，也是一個長不大的孩子，有時調皮有時害羞，還有點愛漂亮，「老是帶著買菜的袋子穿的非常文青，早在台灣流行復古時他就已經是那個樣子了。」
文末，施名帥說他不想向吳朋奉道別，因為對方始終活在影像裡，「哥哥在《歸途》裡說過一句台詞，那個表情跟語氣一直在我心裡，用他最喜歡的台語說出：『我跟你不同，我心裡有住人。』一直迴盪不去。」（編輯：楊穎軒）