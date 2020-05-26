施名帥喊吳朋奉哥哥15年　林予晞憶與「父親」初見面情景

▲吳朋奉《椰仔》劇照。（圖／公視提供）

▲林予晞全文。（圖／林予晞臉書）

資深演技派男星吳朋奉25日凌晨因腦中風導致顱內出血過世，享年55歲。為台灣戲劇圈奉獻32年的他，提攜後輩不遺餘力，曾合作的演員林予晞、施名帥獲悉噩耗後先後發文追悼，施名帥感性表示：「我不太想說道別，也不想說思念，哥哥一直在作品裡，電視上、電影裡。」林予晞2015年演出八點檔大戲《春梅》，劇中吳朋奉客串她的父親，林予晞回憶兩人當年互動，透露第一次見到對方是在台南的田野，當時她去劇組探班，正在休息的吳朋奉捉了一條小蟲問她敢不敢拿，「其實我很怕蟲，但不知道為何，那次我卻能讓小蟲在手上爬來爬去，而心中覺得愜意。」盛讚吳朋奉是個「親土地的前輩」。施名帥憶起大二排演舞台劇是他初次和吳朋奉合作，「從那之後就都叫他哥哥」，吳朋奉以《歸途》在台北電影節稱帝那年無法到場，特別交代施名帥幫說感言時講幾句替劇場演員打氣的話，還不忘叮嚀施名帥要預告自己快要退伍，好讓片約找上門。兩人後來同台演出兄弟，「2012退伍後我主演第一部人生劇展《椰仔》，我打電話拜託他參與來演我的哥哥...他二話不說就答應了，並鼓勵我說：你剛退伍我一定要挺你的啦！」

施名帥說，每次在劇組遇到吳朋奉都非常開心，「因為哥哥完完全全是看著我長大的前輩」，他形容眼中的吳朋奉除了瀟灑、很照顧後輩，也是一個長不大的孩子，有時調皮有時害羞，還有點愛漂亮，「老是帶著買菜的袋子穿的非常文青，早在台灣流行復古時他就已經是那個樣子了。」



