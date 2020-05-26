賭王「最美千金」何超蓮　緋聞不斷勝過大明星！

澳門賭王何鴻燊今（26）日過世，

三太次女何超蓮的名字，經常與許多男星放在一起，包括柯震東、

竇驍

尤其引起外界關注。

有「賭王最美千金」之稱的何超蓮，年紀輕輕就開始活躍於商界，近年更投資買下台灣知名牛肉麵店的海外代理權，引進香港開店，希望闖出一番成績。而除了事業外，她的愛情也同樣得意，目前與大陸演員竇驍熱戀中。

▲▼何超蓮力挺周揚青。（圖／微博）

上個月，

周揚青以「毀滅式分手信」在微博爆料羅志祥劈腿約砲時，何超蓮才在底下留言：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢。」引發外界揣測，她是否也曾經被男友背叛過。

享耆壽98歲，擁有4個老婆及17名子女，一家人的新聞有時更勝明星。其中吳克群、等，何超蓮是賭王何鴻燊與第三任太太陳婉珍所生下的女兒，得天獨厚的她，遺傳了父母的外貌優點，擁有天使面孔、魔鬼身材，模樣甜美可人，更遺傳了家族的優良基因，以一級榮譽的資歷畢業於英國倫敦大學的商學院，還經常做善事。