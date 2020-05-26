賭王「最美千金」何超蓮　緋聞不斷勝過大明星！

何超蓮是賭王何鴻燊與第三任太太陳婉珍所生下的女兒，得天獨厚的她，遺傳了父母的外貌優點，擁有天使面孔、魔鬼身材，模樣甜美可人，更遺傳了家族的優良基因，以一級榮譽的資歷畢業於英國倫敦大學的商學院，還經常做善事。
有「賭王最美千金」之稱的何超蓮，年紀輕輕就開始活躍於商界，近年更投資買下台灣知名牛肉麵店的海外代理權，引進香港開店，希望闖出一番成績。而除了事業外，她的愛情也同樣得意，目前與大陸演員竇驍熱戀中。
上個月，周揚青以「毀滅式分手信」在微博爆料羅志祥劈腿約砲時，何超蓮才在底下留言：「你經歷的我也經歷過，我知道那有多痛，很佩服你的勇敢。」引發外界揣測，她是否也曾經被男友背叛過。
而且早前她接受電台訪問，談及自己的感情生活，並提到有一任男友很不尊重她，就連媽媽也覺得對方不尊重，尤其對方「拈花惹草」，接二連三的「不尊重」她，令何超蓮覺得自己好傻，也表示自己不會再重蹈覆轍了。這令港媒不禁聯想，以前他們在何超蓮面前提到前男友吳克群時，她聞言竟是表示：「不想再提這個人！」看來曾經受過不小打擊。
何超蓮對吳克群是從歌迷變成女友，並於2011年宣布相戀，四年後分手，有傳媒指因為吳克群出現第三者，何超蓮才忍痛分手，尤其當時女方還在微博PO出這一段話，更引人質疑：「我答應自己，這是我最後一次為你流淚。我不會記恨，我要往前走，不會再執著一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！」
至於柯震東，則是何超蓮來台經常碰面的朋友，兩人每每被狗仔拍到一起玩樂的畫面，但何超蓮曾強調，對方只是盡地主之誼，雙方僅是普通朋友，不會分享感情事。如今何超蓮情歸竇驍，還經常千里探班男友，即使相隔兩地也無阻雙方的甜蜜戀情。