賭王何鴻燊「長眠地」曝光！何超瓊代表宣讀死訊

一代賭王何鴻燊今（26）日病逝，何家4房、共24人下午在養和醫院公布賭王死訊，二房女兒何超瓊以中文，長房

女兒

何超賢以英文，在醫院外頭代表宣讀聲明。而根

據香港媒體報導，

何超瓊表示：「我們今日何鴻燊家族懷著極沉痛心情，在此遺憾地向大家公布，爸爸在剛才1點鐘於養和醫院安詳離世，享年98歲。何博士多年在香港舉足輕重，德高望重，很愛惜香港人，雖然知道這天會到，但無減我們懷抱悲傷，何博士、我爸爸將永遠留在我們家人心中，所有受惠於他、得到他鼓舞的人，相信好贊同，希望能夠以上進心，去繼續完成爸爸一直以來希望回饋社會的責任，希望大家尊重我們家人，我們已有共識會集體共同處理爸爸後事。」

▲何超瓊宣讀父親死訊。（圖／美聯社）

根據港媒報導，

何鴻燊去世後墓地將選在摩星嶺一號的昭遠墳場，而這裡也是何氏家族很多人的長眠地。其中包括何東長孫何鴻章，賭王長房女兒何超英、賭王胞妹十姑娘何婉琪的兒子麥家興等等。

▲賭王何鴻燊將長眠摩星嶺一號的昭遠墳場。（圖／美聯社）

據悉，

何東當年在朋友引薦下，認識堪輿學家陳朝羲，並覓得昭遠墳場，認為該地風水極佳、福澤後人、子孫繁衍、富甲一方、名成利就。事實上，何氏家族成員至今，的確在地位及財富均舉足輕重，尤以子女眾多的何鴻燊更是代表，名氣、權力及財富都顯赫一時。

何鴻燊辭世後，將先在香港殯儀館設靈堂，之後安葬於摩星嶺一號的昭遠墳場。