女星為了吃到章魚燒　拚命露「裙底風光」！

國興衛視自製全日文的訪談節目《台灣好吃驚》最新一集中，主持人早川小百合帶觀眾探訪美食「明星」店，邀請到來賓馬丁一起伴遊，共同造訪演員邵昕開的牛肉麵店、電影導演北村豐晴的道地日本味的居酒屋，以及夢多開的章魚燒店，聯手介紹明星美食店的特色。
早川小百合跟馬丁首站來到邵昕開的牛肉麵店，他立刻戲劇魂上身，表現出在三步之外就能聞到牛肉麵的香氣。小百合嚐完牛腱的口感後，用劈腿的方式告訴觀眾食物軟Q程度，邵昕還浮誇的介紹眷村美味菜單，小百合聽完後隨即表演，甚至開心到再度劈腿，讓眾人笑翻。
他們最後抵達夢多去年開的章魚燒店，但因為疫情緣故，他生意受影響，小百合力挺好友，特地推薦製作單位來拍攝。為了要品嚐夢多親手製作的料理，節目還設計了「跆拳道踢腿穿拖鞋小遊戲」，小百合拚了命不惜露裙底風光，奮力一踢，就是為了要吃到日本道地章魚燒。
由於日本章魚燒口感偏濕潤軟綿，台灣客人吃不慣，夢多還曾被客人問說是不是沒熟，讓夢多大呼這才是正統的章魚燒。他們前一秒正經在聊開店甘苦談，下一秒夢多不受控頻開黃腔，甚至建議小百合用胸部捏壽司，保證會爆紅，讓她在一旁崩潰大喊：「把這段剪掉！」《台灣好吃驚》每周三到周五晚間9點半在國興衛視播出。
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