虐戀古裝劇！王傳一首上演男男CP　與愛將有「基情」　

古裝愛情陸劇《東宮》，男女主角的虐戀程度之最，連拍攝場景也讓人讚嘆，女主角西域公主的家鄉橫跨敦煌沙漠、壩上草原、壯麗峽谷，全採實景拍攝，而太子所在的東宮，更是邀來張藝謀御用美術指導，打造氣派非凡的王室宮殿。



▲李承鄞（左）化名「顧小五」，成婚當日滅九公主小楓全族。（圖 / 緯來提供） 《東宮》由陳星旭、彭小苒、王傳一、魏千翔、羅嘉良、楊恭如等人演出，有趣的是，王傳一飾演有同性傾向的二皇子，雖然礙於尺度，劇中沒有過多著墨，但與愛將之間CP的呈現方式，也成了另類話題，這也讓第一次與男演員搭檔演出CP的王傳一感到很新鮮。其中，最讓王傳一感到吃力的一場戲，就是二皇子謀反，這場戲為了呈現壯觀的對戰畫面，足足拍了三天，每拍一次都聲嘶力竭用盡吃奶力氣大聲嘶吼，拍完後聲帶受損完全沒有聲音，王傳一說：「導演還特意將排定的場次往後挪了兩天，讓我的聲帶可以充分得到休息。」



▲王傳一飾演的二皇子李承鄴謀反。（圖 / 緯來提供） 本劇改編自小說，講述中原五皇子和西域九公主的愛恨糾葛，兩國的鬥爭也讓他們的愛情走向悲劇。中原五皇子李承鄞，為了立下軍功重返宮廷復仇，利用了西域九公主小楓，在兩人成婚當日，一舉殲滅全族，九公主徹底崩潰，最愛的男人卻殺了最愛的家人，絕望地跳下能忘掉痛苦愛情的「忘川」，誓言要生生世世忘了這個男人，卻沒想到五皇子也已用情至深，毫不猶豫地隨九公主跳下，經典橋段也被網友推為「忘川夫婦」。而失憶後的男女主角，又再度相愛。



