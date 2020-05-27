為輕生念頭道歉！李妍憬痛哭失聲「不想一直被妖魔化」

女星李妍憬25日迎來35歲生日，卻開直播吐露有輕生念頭，驚動警方上門關切，昨（27日）她先發文為自己的行為致歉，「做了讓大家擔心的事，還浪費社會資源，很抱歉真的很抱歉」，並感謝網友關心的私訊，不久再度開直播泣訴心聲，「我知道人生沒有過不去的檻，但覺得好像一直被過去綁架。」過程情緒依舊不穩定，狀況令人擔憂。
李妍憬說幼時有認知的時候，就知道自己和別人不一樣，明明是親生父親，戶口名簿上卻是養父，坦言從小遭遇各種來自親戚、朋友們的霸凌，但擔心求助會傷害愛家人，因此都往肚裡吞，「在那個保守年代，我必須要面對很多東西，也是現在還不能說出口的話，因為，講出來就是報復了，可能傷害其他人。」
此外，李妍憬直言人生遇到一些檻，不過明天還是要打起精神工作，「我知道人生沒有過不去的檻，但覺得好像一直被過去綁架。」對於造成社會驚擾，她說自己知道要很堅強，並自責地說：「這兩天大家都來鼓勵、關心，我覺得很有罪惡感，對不起大家。」
看到網友及時留言送暖，李妍憬又忍不住痛哭失聲，「謝謝你們，真的對不起啊...我也想做一些好作品給大家看，但是就是失去很多機會」，她哭訴不想一直被妖魔化，「廠商覺得李妍憬形象不好、打司機，可能電視台比較保守就不發通告了。」
不過李妍憬保證自己會振作起來，不會倒下，也請求外界再給她機會，「妍憬不食言的，我會做得更好，我會帶給大家更多歡笑，希望大家可以一直愛我支持我，讓我有動力，讓我問心無愧。」（編輯：楊穎軒）
李妍憬直播影片點此：https://www.facebook.com/yunili0525/videos/645554812967545/
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