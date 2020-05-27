當心！「5星座」6月恐遇破財危機　化解妙方看這裡

都說該省則省、該花則花，不過，有時候想省錢卻省不了，總會遇到「破財」狀況，再平穩的生活也會有小小意外。根據《靈匣網》報導，6 月份有「 5 星座」容易錢財莫名流失，守不住財，趕快來看看自己有無上榜吧！

6 月水星逆行對雙魚座的影響挺大，而海王星逆行也會對雙魚座運勢帶來影響。海王星是雙魚的守護星，6 月 23 日海王星逆行，雙魚座會感到生活陷入一種混亂狀態，很多瑣事等著自己去處理，其中不乏一些花錢才能解決的問題。如果雙魚座能換一種心態來看待，這方面的狀況會灑脫一些，但如果雙魚座連聲抱怨，破財的狀況會更加嚴重。化解指南：建議雙魚花錢的時候，先想想錢花的是否值得，若花錢就能節約時間解決問題，破財也沒什麼大不了，總之，能把心態調整好，就是解決問題的關鍵。此外，冷靜和淡定能讓雙魚找到省錢的方法，在一定程度上緩解破財壓力。6 月射手座滿月會令衝動的牡羊座更衝動，在花錢方面，完全失去自我把關能力，會買一些根本沒用的東西，甚至是因為虛榮心而亂花錢。 6 月 18 日水星逆行這方面的狀況更為嚴重，花的錢越多，心裡越焦慮，越焦慮就花越多錢，陷入一種死迴圈的狀態，如果不及時調整心情，改變消費習慣，收支失衡的狀況將會大爆發。海王星在 6 月 23 日逆行，也會影響到牡羊的財運，可能會因為一些小事破財。化解指南：建議牡羊座專注眼前的目標，無論是學業、事業上，又或者只是生活上的，只要有目標，能分散消費注意力，就不會花大把時間去吃喝玩樂，破財狀況會好很多，至少能在一定程度上省下錢來。6 月天蠍座的情緒比較動蕩，6 月 6 日射手座滿月，天蠍座可能在工作上和在學習上比較有幹勁，哪怕只是制定一份健身計劃，也會動力十足，有信心去完成，行動力很強。不過，6 月 18 日水星開始逆行，一切就懈怠下來，因此天蠍破財的原因其實也跟各種目標有關。上半月可能會因為制定計劃或突發奇想，想要學點什麼亂花錢，到了下半月覺得自己堅持不下去，或是選擇的學習內容根本不適合自己，錢花了，卻沒有起到很好的效果。化解指南：建議天蠍座在做任何決定時，不要不給自己留退路，除了考慮清楚再做決定外，也別急著把錢花出去。6 月巨蟹座在生活上和事業上的進展較慢。雖然月初射手座滿月期間，巨蟹座的心情狀態還可以，做事也比較有幹勁，活力充沛，能在一定程度上推動事情的進展，但緊接著水星開始逆行，一切就慢了下來。即使巨蟹座能維持好個人狀態，強大精神，持續努力，外界環境對巨蟹座也不利，不得不花很多時間去處理瑣碎問題，導致該拿到的錢和報酬被延後了，而生活上的開支卻無減少。有寵物的巨蟹座，可能會因寵物而破財。化解指南：建議巨蟹減少外出安排，盡可能避免參與不必要的社交，工作之餘，宅在家，感受與家人相處溫馨的氛圍，快樂得來不易。給自己多一點時間去感受宅在家的樂趣，生活內容越簡單，越能避免破財。6月摩羯座容易跟舊人扯上關係，水星逆行和海王星逆行都會對摩羯座的運勢產生影響，令摩羯座不得不對已經失去的感情負責。其實，所謂負責根本就是不存在的，因為這些責任並不屬於摩羯座。只是摩羯座自身注重名譽，所以會主動扛下一些責任來，為此遇到破財的狀況，雖然叫苦不迭，但該花的錢一分也不想拖，會一五一十的把錢交出去，雖然心疼，但能心安，摩羯也知足了。化解指南：如果摩羯實在過不了自己心裡的那道坎，硬是要去承擔某些責任，建議摩羯座在其他方面都節約一點，小心安排開支，可以省下一些錢來，不過吃吃喝喝的還是要捨得花，畢竟身體健康是一切的根基。（編輯：許苡晴）