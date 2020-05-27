周蕙客串《做工的人》　素顏裝扮工人觀眾認不出

《做工的人》實力派歌手周蕙受邀客串演出拆板模臨時工「珮珮」，在第三集已出場亮相，素顏上陣的她，加上全身扮相，讓觀眾一度認不出來。本週將解鎖她的來歷，原來珮珮不堪丈夫長期酗酒家暴，躲避到工地投靠昌嫂，在工地裡不說話卻擁有一副好歌喉，會在工地裡唱歌，周蕙開玩笑說：「我就是因為這個角色沒有台詞才接的！」



▲周蕙客串《做工的人》。（圖 / 大慕影藝提供） 周蕙表示，像珮珮這樣子的人很常聽到、看到，卻不曾體驗過那樣的生活，在定裝時，就覺得「哇，有一種穿越的感覺，這種角色扮演的感覺實在太奇妙了。」劇中她拆板模的身手俐落，拍攝時是現學現賣，「拆板模是一個需要細心的工作，因為板模上面有很多釘子很危險，很怕人家不小心被釘子勾到、刺到受傷，動作要快。」



▲周蕙飾演拆板模工。（圖 / 大慕影藝提供） 周蕙原以為沒有台詞應該很輕鬆，到了現場才知道「根本不是這麼一回事！」珮珮有一場在工地邊拆模邊唱歌的戲，需要很自然、很隨意地唱出來的感覺，她當時才剛拿到歌詞，還有點記不住，但又要演得像記得住，內心小劇場非常慌張，「原來邊演邊唱比講台詞還恐怖！」最後她把自己想像成歌手在拍MV對嘴的那種感覺，只是這次手部動作比較特殊，甚至自我調侃：「而且是我第一次拍對嘴素顏喔。」



▲周蕙工人扮相讓許多觀眾認不出。（圖 / 大慕影藝提供） 與多位實力派演員對戲，周蕙形容：「我就像身歷其境的在看他們表演。」她對同樣是歌手出身的薛仕凌更是讚不絕口，「對他的印象就是大嘴巴團體裡的偶像男生，近距離看到他的演出，尤其台語竟然可以溜成這樣，真是嚇到我了。」劇中幫助珮珮到工地上班的苗可麗，也不吝誇獎她，「就覺得女神欸！不過看著她〈約定〉的旋律一直跑出來。」



