黃景瑜高調對迪麗熱巴示愛　慘被反嗆：你有病吧！

由黃景瑜、迪麗熱巴領銜主演《幸福，觸手可及！》劇中迪麗熱巴飾演服裝設計師周放，雖開播就被渣男劈腿、公司遭前男友捲款而逃，遇上宋凜（黃景瑜 飾）後開始被他不斷討好。黃景瑜的喜歡毫無掩飾，使出各種方法接近迪麗熱巴，先是親自扮演相親對象，又直接將租屋處降價讓仲介安排她住進自己的豪宅。迪麗熱巴忍不住問：「你是不是喜歡我？」黃景瑜霸氣直球坦承：「我是喜歡你」讓迪麗熱巴傻眼罵：「你有病吧！」



▲迪麗熱巴（左）不敢輕易接受黃景瑜的愛意。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）

迪麗熱巴身材苗條纖細，卻是出了名的吃貨，愛吃個性自爆嚐遍戲裡道具，在《幸福，觸手可及》也不罷休，幕後花絮黃景瑜一邊驕傲單手拿平底鍋翻菜，迪麗熱巴開始試吃起來大讚「好好吃」，黃景瑜笑：「我放了半瓶的醬油，你也能吃得下去」，迪麗熱巴依舊吃的津津有味還自豪：「我口味比較重吧，每天的營養來自道具。」愛吃的風格也讓閨蜜張馨予喊不想再和迪麗熱巴拍戲：「因為她總是喜歡帶一些好吃的到劇組，導致自己管不住嘴巴，快要控制不住自己的體重。」直言如果下一部戲再合作「我會不連戲，變成一個小胖子。」



▲迪麗熱巴是吃貨。（圖 / 愛奇藝台灣站提供） 戲中黃景瑜對迪麗熱巴貼心保護閃爆眾人，淋雨後迪麗熱巴著涼打起噴嚏，黃景瑜霸氣一摟將她抱在胸膛說「別感冒了」。由於黃景瑜安排迪麗熱巴住在自己的樓層對面，「監視」著她的一舉一動，其中一次迪麗熱巴的紅酒倒了，手放在倒了的紅酒旁，讓在對面偷看的黃景瑜誤會迪麗熱巴因工作想不開自殺衝過去「英雄救美」，不料撞門進入的同時迪麗熱巴也開門，兩人上演地板咚。好強的迪麗熱巴，雖與黃景瑜曖昧情愫日漸攀升，卻專注事業不輕易接受，兩人接下來甜蜜撒糖備受期待。



▲黃景瑜（右）喜歡迪麗熱巴。（圖 / 愛奇藝台灣站提供）