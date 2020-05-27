男星擁吻「超正空姐」女友看傻　落落長劈腿語錄超渣！

以下有雷，慎入！

▲金正賢（左）跟空姐親熱，被女友看到。（圖／愛奇藝台灣站）

▲金正賢（中）劇中太渣，民眾怒批。（圖／愛奇藝台灣站）

由宋承憲、徐智慧主演的《一起吃晚餐嗎》本週開播，在《愛的迫降》中飾演喜歡徐智慧的金正賢特別客串，在《晚餐》首集背著女生劈腿空姐被抓包，渣男語錄更是讓全場民眾傻眼砲轟，徐智慧在宋承憲的安慰下，一起共度晚餐，忘記被前男友背叛的傷痛。徐智慧劇中飾演網路頻道製作人禹道熙，她在男友李永東（金正賢 飾）生日當晚致電找不到人，就拿著攝影機要飛到濟州島給對方驚喜，打算把過程拍攝下來當紀念影片，飛機上還請空姐錄下祝賀詞；沒想到卻在男友餐廳撞見他跟空姐熱吻，員工全都知情，包庇不說。禹道熙要李永東講出出軌理由，沒想到對方卻說：「不知道從什麼時候開始，妳打來的十通電話，我就有八次不想接。妳說要一起出去玩，比起去哪裡玩，我反而會先想有沒有可以不去的藉口。妳傳照片給我，我一張都不想存。就連聽情歌，也只會想到歌手，而不是想到妳。最重要的是，我開始討厭跟妳一起吃飯。跟心愛的人吃飯，是自願、是開心的才對，但是，跟妳吃飯對我來說變成一種義務，並不是想跟妳吃才吃，而是必須跟妳吃才吃。」李永東的一番話被餐廳所有客人砲轟，怒罵他「爛男人」、「不要臉」、「自己劈腿還敢這樣？」，禹道熙也撂狠話反擊，說媽媽告知若男人不專情，都要「切下來」包成水餃，但他的「切下來也沒用處」，看對方可憐決定放他一馬。禹道熙的慘況全被飾演精神科醫生的金海慶（宋承憲 飾）目睹，他因緣際會碰到她，決定陪伴吃晚餐，並跟禹道熙說：「只要有不好的事發生，人就會覺得只有自己是不幸的。幸福是會挑人的，但不幸不會挑人，就只是隨機發生在不同人的身上而已。」一番話語安慰她不少。《一起吃晚餐嗎》每週一、二晚上8點半同步韓國在愛奇藝台灣站獨家播出。