女星剛斷6年情　感嘆憶初戀：懷念純純的愛

林采欣2020年全新專輯《永興行》已發行，而第4波主打〈景美小歌姬〉以林采欣孕育自己長大的「景美」作為背景，把自己從初踏入歌壇至今的挫折、心情寫進歌曲，更希望鼓勵和她一樣正在勇敢朝著目標前進的每個人。

〈景美小歌姬〉的歌詞深刻寫下林采欣從16歲初入歌壇到現在的心境轉變，她提到，從年紀很小的時候就學音樂、唱歌，一直以來都希望成為成功的歌手，一路上難免遭遇挫折，但笑說自己身為金牛座，且意志力堅強無比的她，卻從來沒有想過放棄做音樂這條路，「我都會告訴自己，這都是我要學習的功課，每次的挫折裡我看到的是我還能往哪個方向努力！」她也希望這首歌能鼓勵許多仍往夢想前進的人，不要輕言放棄，堅持自己喜歡做的事一定會看得見成果。

▲林采欣的新歌，是描寫16歲入歌壇到現在的心境轉變。（圖／華納音樂提供）

MV其中一部分是取景景華公園，林采欣忍不住回憶起國中時的青澀回憶，笑說自己小時候初戀約會的時候，都坐在景華公園的板凳上喝著汽水、或在這邊散步聊天等，更自爆曾經為了談戀愛偷偷翹掉

▲林采欣回憶青澀初戀，自爆為了約會翹課。（圖／華納音樂提供）

而這次MV則是到充滿回憶的景美取景，在景華公園拍攝時，林采欣還自爆：「小時候都在這邊跟初戀男友約會，兩個人坐在公園板凳上喝汽水、聊天，純純的愛，好懷念喔！」補習班的課，跑來這個公園來約會，還被媽媽當場抓包。而近來與交往6年的導演男友分手的林采欣，在拍攝時感慨地表示：「當年純純的愛現在想起來好懷念喔！」