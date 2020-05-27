男星收到鮑魚大禮　直喊：最棒的生日驚喜！

▲申東旭（左起）辛載夏、元美京、鄭進永、韓藝璃、秋瓷炫、金知碩出席記者會。（圖／愛奇藝台灣站）

▲秋瓷炫隻身在韓國工作。（圖／愛奇藝台灣站）

家庭喜劇《了解的不多也無妨，是一家人》找來金知碩、韓藝璃、秋瓷炫、辛載夏、鄭進永、元美京和申東旭主演，描述家人之間因關係太近無法共享祕密，有些外人卻因緣分和特殊情感成為像家人的關係，透過誤會、磨合到相互了解的過程中，成為真正的一家人。劇中秋瓷炫、韓藝璃和辛載夏扮演金家三姊弟，戲外分別為41、35、27歲，面對出道24年的前輩秋瓷炫，韓藝璃透露一開始相處有點尷尬，但因為三姊弟「酒量都很好」，很快就打成一片，飾演媽媽李真淑的元美京談起三位子女的相處特別有感覺，笑說：「他們感情真的很好，在片場常常交頭接耳，讓我非常好奇到底在聊什麼！」金知碩劇中和韓藝璃是擁有15年交情的好友，兩人之間無話不談，金知碩表示自己飾演的朴燦赫雖然不是金家人，但比誰都更了解、更像這個家族的一分子，被問到若現實生活中有像韓藝璃的女知己心情如何？他說：「那就太好了！」接著透露一個月前生日，收到韓藝璃從莞島直送的兩公斤鮑魚，感激表示：「生平第一次收到鮑魚當生日禮物！再次感謝關心我健康的韓藝璃。」過往帶給大眾知性形象的韓藝璃，這次在《是一家人》飾演金家二女兒金恩熙，提及角色的個性相當積極，她說：「恩熙對眾人的關懷也很多、工作也很多，因此我的台詞也很多。」認為這會是她演過最開朗、最可愛的角色。秋瓷炫則飾演完美、高冷的大女兒金恩珠，談到家人目前都在國外，隻身在韓國工作很幸運遇到劇中的演員，所有人都像家人一般相處，讓她感受到許多溫暖。《了解的不多也無妨，是一家人》6月2日起，每週二、三在愛奇藝台灣站播出。