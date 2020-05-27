早知東京奧運延期？32年前《阿基拉》神預言成真

日本動畫導演大友克洋的動畫作品《阿基拉》（AKIRA）時隔32年，將於6月24日以全新修復版重現大銀幕，這部經典作品，於1988年轟動全球動漫界，在科幻電影史上有著重量級的地位，影響日後無數電影，包括《駭客任務》、《新世紀福音戰士》、《全面啟動》、《怪奇物語》、《一級玩家》都曾向它致敬。
《阿基拉》今年初在網路上掀起「神預言」的討論熱潮，起因於《阿》片中的新東京預定於2020年舉辦奧運，卻被迫在開幕前147天中止的橋段，巧妙與現實中東京奧運受到2019新型冠狀病毒（COVID-19）影響而延期的情況不謀而合，令不少網友開玩笑表示，大友克洋有預言能力。
該片劇情描述1988年7月，東京發生大爆炸，引發第三次世界大戰。31年後的2019年，重建於東京灣上的巨型都市新東京動盪不安，宛如一個墮落腐敗的末世廢墟。在這繁華與毀滅共存的時代，對政府失去信心的絕望人民，希望能尋求「阿基拉」這股強大的力量獲得重生與救贖。某夜，飆車族老大金田和好友鐵雄意外撞上一位擁有超能力的孩子，身負重傷的鐵雄遭到軍方強行帶走，成為最新的實驗對象。被迫捲入政府陰謀的金田決定潛入軍方實驗室救出鐵雄，另一方面，體內超能力因此覺醒的鐵雄，卻開始濫用這股恐怖力量一步步走向失控邊緣，31年前那場災難背後的真相呼之欲出。《阿基拉》全新4K修復版本及IMAX版本將於6月24日上映。
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