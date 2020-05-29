豬揚情變！羅志祥懺情文有玄機　民眾怎看周揚青下一步

周揚青上個月底在社群媒體寫下千字文分手信，信裡怒揭羅志祥私生活混亂，劈腿、偷吃，以及揪兄弟「多人運動」等，重創男方形象，使羅志祥在大陸的代言、主持全遭撤換，只能默默回台。而羅志祥在居家隔離檢疫14天期間，突然在5月20日當天發表7000多字的懺情文，引起各界討論，《NOWnews今日新聞》就「豬揚分手」新發展做民調，讓民眾表達，他們認為羅志祥寫懺情文的背後目的。
對於羅志祥發文，有逾千位網友認為，羅志祥是為了挽救演藝事業；而認為羅志祥想挽回負面形象的人則占第二多；另有少部分網友覺得羅志祥寫下懺情文的目的是準備復出，或是與周揚青復合。
至於周揚青的下一步，大部分網友推測她會選擇發展事業，靠工作忘掉失戀痛苦；位居票選第二名的是，她不會有下一個動作，想開始尋覓新戀情，另外也有少部分人覺得，周揚青很有可能選擇選擇原諒，放過羅志祥、放過自己。
最後，對於羅志祥回歸演藝圈，有近千位網友表達不支持想法，而認為羅志祥回不回歸螢光幕，都沒有感覺的票數，遠高於支持羅志祥復出，看來此次醜聞爆發讓羅志祥的形象嚴重受創。完整《NOWnews民調》可「點此」查看。
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