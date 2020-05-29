豬揚情變！羅志祥懺情文有玄機　民眾怎看周揚青下一步

▲羅志祥（左圖左）在社群媒體上發表千字懺情文，並公開多張與周揚青交往時的合照。（圖／ 羅志祥臉書）

選擇原諒，放過羅志祥、放過自己。

最後，對於羅志祥回歸演藝圈，有近千位網友表達不支持想法，而認為羅志祥回不回歸螢光幕，都沒有感覺的票數，遠高於支持羅志祥復出，看來此次醜聞爆發讓羅志祥的形象嚴重受創。完整《NOWnews民調》可「

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