砸飲料被罵翻！卡卡兒批店長「歧視網美」　869字回擊　

▲卡卡兒和友人走出店外，把飲料摔在店家門前。（圖／當事店家臉書）

對於店長的發文，

卡卡兒指控那是「

斷章取義」的影片，並經過對方包裝修飾，她也無奈地說：

「

我就是蠢，不僅當天沒有錄音錄影，只拿把當天經過直話直說，未修飾所以觀感不佳。」

▲卡卡兒認為店家對她貼上標籤。（圖／卡卡兒IG）

我從16歲開始就在海霸王打工，有雙倍時薪的日子，我幾乎不缺席。

不到18歲，媽媽陪同面試，讓我在原燒工作，學著拿托盤，一隻手臂從端三碗湯會發抖，到一次可以端8碗湯。

下班回家念書時，時常直接累倒躺在衣櫃裡睡著。

那時更因為打工無法跟同學一起參加軍歌練習等等，被討厭被霸凌。親眼看到同學們準備將我的桌子搬到教室外。

我打工過便利商店、網咖、涮涮鍋店、早餐店....。

我敢說我做過的服務業比很多人多很多，完全能體恤服務員的辛勞，也認同服務至上的服務員。

我在Bonica cafe 裡，受到不平等的對待與歧視，只因我的外表跟一個行李箱....

這個時代，網紅網美已被貼標籤「業配、炫富、不可一世、囂張...」

所以今天我無論做什麼，對方都咬定我要「業配」從事商業行為.... 如果我是那個過去打工的我，我不相信，我鞋子濕了，店家會不准我換鞋。

因為我是「網美」換鞋被定義企圖不軌。

如果我是那個過去打工的我，店家一定讓我跟朋友自在的合影生活照。

因為我是「網美」拍照一定就是業配，再也沒有「生活照」。

如果我是那個過去打工的我，我被迫消費之後摔飲料的行為不會如此放大。應該是追殺我們的店長將飲料塞進女生袋子裡更有刑事責任。

但因為我是「網美」摔飲料是因為囂張，而店家將飲料塞進袋子裡成了霸氣十足帥氣的表現？

如果我是那個過去打工的我，我發文只是敘述當天實情。

因為我是「網美」所以發文變成討拍... 我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果，我願意接受我的錯誤被公審，願意接受罰款。但我也希望那個犯錯的店長跟被他傷害的我們道歉。

店長的發文，有許多對我不實的指控，他沒證實過我行李箱裡到底有什麼。

因為我是網美，「直接」說我裡面很多新鞋，很多高跟鞋。

我被歧視被羞辱完不願待在店裡想離開。

因為我是網美，所以是「見羞轉生氣」奧客想吃霸王餐⋯⋯

加上斷章取義的影片，經過他包裝修飾，把自己一切行為合理化。

而我就是蠢，不僅當天沒有錄音錄影，只拿把當天經過直話直說。未修飾，所以觀感不佳。

甚至在網友幫我出氣時，隨口的請求幫忙都變成教唆了....。

願意聽我解釋的朋友真的很謝謝你們，但不願意的，那就算了。

網紅卡卡兒發文怒批台北某咖啡廳欺辱客人，強迫她們消費付錢才放行，還要求粉絲給予該店家1顆星負評，未料老闆也不是省油的燈，直接PO出監視器畫面打臉，指控對方摔飲料在先，消息曝光後，卡卡兒的IG遭灌爆，今（28）日一早，她也發文出面回應。卡卡兒先是細數自己的「服務業史」，坦言自己16歲就開始打工，「我敢說我做過的服務業比很多人多很多，完全能體恤服務員的辛勞，也認同服務至上的服務員」。卡卡兒認為在該咖啡廳受到不平等的對待與歧視，只因自己的外表跟一個行李箱，「這個時代，網紅網美已被貼標籤『業配、炫富、不可一世、囂張』」，對於店家對她貼的標籤，卡卡兒認為自己網美的身分被遭受到歧視，「換鞋被定義成企圖不軌」、「摔飲料是因為囂張，而店家將飲料塞進袋子裡成了霸氣十足帥氣的表現」。卡卡兒也表示因為自己是「網美」所以發文變成討拍，「我一直知道我有錯，即使家人朋友勸我忍下，但我仍要發文，是因為我以為大家會看我的前因後果」她坦言願意接受錯誤被公審、願意接受罰款，但也希望店長出面道歉。（編輯：侯家瑜）卡卡兒全文：