22歲木村花因惡評輕生　丁寧籲「唯有自己才能定義價值」

日本女子摔角選手木村花因戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，未料23日被發現在家中輕生，得年22歲，外界揣測她是因為受不了網路上排山倒海的惡評而結束生命，目前該節目也停止製播，消息曝光後震驚娛樂圈，藝人丁寧則透過臉書呼籲「唯有自己才能定義自己的價值。」
丁寧認為在當今社會，網路霸凌難以杜絕，「在這個世界上有太多人沒有辦法面對自己的人生，自然會把他所有壓抑的苦，想盡辦法找一個對象丟到他身上，悲傷的是，那對象接招了，那個傷害就來會造成。」
丁寧坦言面對外在的眼光，大部分的人總是選擇接招，不懂拒絕，「當你擁有了你自己的能量，別人對你的攻擊的，只會像他送上來的大便，只要你不簽收，弄髒的是送上大便來的人的手，不是你。」
「因為你也把注意力放在他們身上，為他歡喜為他憂，當你太在乎別人的看法，就會忘記了自己的感受，你自己變成一個不重要的人了，別人怎麼說你變成你的世界。」丁寧想告訴那些深陷在「他人眼光」的人們，每一個生命的存在都有他的意義。（編輯：侯家瑜）
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