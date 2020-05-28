22歲木村花因惡評輕生　丁寧籲「唯有自己才能定義價值」

日本女子摔角選手木村花因戀愛實境節目《雙層公寓》打開知名度，未料23日被發現在家中輕生，得年22歲，外界揣測她是因為受不了網路上排山倒海的惡評而結束生命，目前該節目也停止製播，消息曝光後震驚娛樂圈，藝人丁寧則透過臉書呼籲「唯有自己才能定義自己的價值。」



▲木村花透過IG說和大家說再見。（圖／木村花IG） 丁寧認為在當今社會，網路霸凌難以杜絕，「在這個世界上有太多人沒有辦法面對自己的人生，自然會把他所有壓抑的苦，想盡辦法找一個對象丟到他身上，悲傷的是，那對象接招了，那個傷害就來會造成。」





丁寧坦言面對外在的眼光，大部分的人總是選擇接招，不懂拒絕，「當你擁有了你自己的能量，別人對你的攻擊的，只會像他送上來的大便，只要你不簽收，弄髒的是送上大便來的人的手，不是你。」



