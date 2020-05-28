名人怨偶公開互撕　陳沂點名「離婚最佳模範」被網友推爆

▲具惠善（左）指控安宰賢嫌她「乳頭不夠性感」。（圖／翻攝微博）

▲周揚青（左圖）「屠豬」事件新聞熱度未歇。（圖／周揚青、羅志祥微博）

▲宋慧喬（左）、宋仲基離婚後沒互相放話，分手分得很平和。（圖／達志）

▲陳沂全文。（圖／陳沂臉書）

韓星安宰賢、具惠善離婚後透過社群網站互揭瘡疤；大陸網紅周揚青揭發前男友羅志祥約砲、玩「多人運動」等渣男行徑；藝人柯以柔與老公郭宗坤離婚官司鬧了一年多，男方堅持上訴證明自己沒有偷吃，有感名人怨偶分手後撕破臉，網紅陳沂搬出「雙宋理論」發表個人看法，引發不小迴響。對於某些公眾人物離婚後把家醜攤在陽光下，陳沂十分不解，昨（27）日在臉書發文表示：「結婚只是人生中的一種選擇，不是必須！你不需要用結婚來證明自己的價值，當然離婚也不會影響你本來的價值。」指不懂為何很多名人離婚都要在媒體上相互指責、控訴，讓自己的醜態成為世人茶餘飯後的話題。陳沂點名分手前後都是演藝圈模範生的宋慧喬、宋仲基，「我覺得最好的離婚就是像宋慧喬和宋仲基那樣，告訴這個世界我們離婚了，然後什麼都不說。」並下結論：「感情本來就是兩個人的事，不需要跟任何人交代什麼。」貼文一出獲得大批網友的讚聲，同時掀起熱議，有網友認為夫妻因為小孩、財產才會對簿公堂，但雙宋沒有這方面的問題，陳沂則對男方被爆不忠感到不以為然，補充說：「我覺得宋仲基只是被媒體帶風向有夠倒霉。事實就是他們雙方對離婚什麼都沒說，這樣很好。就算牽扯財產跟小孩，那就裁判處理，不需要一哭二鬧三上吊要整個社會都來關心你的家務事！」有網友好奇以她的觀點來看「豬揚事變」是否會有不同想法，對此，陳沂表示：「我覺得是，我自己是什麼都不會說的人。但我支持周揚青華麗的復仇。」（編輯：楊穎軒）