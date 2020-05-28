舒子晨陷經紀糾紛　驚傳痛失《食尙玩家》主持棒

女星舒子晨被爆料和唱片公司「宇朕娛樂」鬧合約糾紛，還找黑衣人到對方公司嗆聲解約，對此舒子晨昨（27）日大動作在臉書發長文反駁，強調自己沒有過河猜橋、耍大牌。雖然積極解釋，但今日仍傳出舒子晨恐因經紀糾紛痛失《食尙玩家》主持棒。



▲舒子晨所屬「米兔哥娛樂」發出聲明。（圖／翻攝舒子晨臉書） 根據《鏡週刊》報導，舒子晨所屬的經紀公司「米兔哥娛樂」和唱片公司「宇朕娛樂」撕破臉，讓她陷入經紀糾紛。舒子晨昨日在臉書上解釋：「事實是當天我的經紀人（八角）去協商她自己的酬勞，不是我的酬勞，也完全沒有談到我的合約。」強調宇朕娛樂願意幫一個綜藝咖發唱片，自己絕對不會忘恩負義，「去年8月籌備專輯期間，他勃然大怒下令全面工作暫停，我很好奇我做了什麼事他會這麼生氣？」



▲舒子晨（左起）原和梁赫群、夢多、張文綺一起主持新版《食尚玩家》。（圖／資料照） 舒子晨也解釋：「而且他們也不是第一次提告旗下藝人了。我簽進宇朕娛樂到現在，只接過一場公益活動和一場商演，其他的都是以前認識的廠商透過米兔哥來找，當然演出的報酬也都有讓宇朕娛樂依照合約收取。」對於浮上檯面的糾紛感到無奈，舒子晨感嘆宛如遇到恐怖情人，至於恐丟《食尙》主持棒一事，TVBS向《NOWnews今日新聞》表示：「《食尚玩家瘋狂總部》主持人為梁赫群和夢多，舒子晨非固定主持人。目前節目將邁向第2季，已請製作人釐清舒子晨的經紀狀況，再商討後續合作方式。」



