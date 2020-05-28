最美小三憶酒吧工作過往　如沒有忍過「就不是現在這樣」

韓素希因為飾演「小三」呂多景爆紅，事後受訪坦言遭受到網友攻擊，還有人直接留言罵她：「妳以後也應該要碰到一樣的遭遇！」讓她整個黑人問號，不過她心臟很強，把網友負評當成對自身演技的肯定，不會放在心上。





即便成名了，韓素希不避諱分享自己的過去。她僅有高中學歷，和金泰希就讀同一所高中「蔚山女子中學」，由於長得漂亮，在學期間就是風雲人物。她從小就目標明確，想要成為一名演員，高中畢業就帶著韓幣30萬（大概台幣7千元）到首爾打拼，過著白天試鏡、夜晚工作的生活。





她透露自己什麼差事都做過，餐廳服務生、兼職模特兒都有，也承認自己在酒吧工作過。





在保守的韓國娛樂圈裡頭，鮮少女星會承認自己在酒吧上班過，但韓素希認為，若沒有這些點點滴滴的苦日子，就不會鍛鍊她現在的強心臟，她在部落格寫著：「那時每天一睜開眼，就要去江南的酒吧上班，一直工作到第二天太陽升起，如果我沒有忍過去，就不會成為今天的我」。



▲韓素希個性真誠。（圖／取自韓素希IG）

她會抽菸，身上也有刺青，早前照片被媒體搜出，韓素希坦言心情沒受影響，甚至多了更多女粉絲，「那些是之前當模特兒拍的照片，大概跟劇中形象不一樣吧？所以才會被討論。」她不會因此慌張，甚至大器地說：「當時的我是我，現在的我也是我，沒有太大差別，很感謝大家對我的關注。」





韓素希曾在部落格寫下：「當我想到過去的自己，那時候很年輕，只有20歲，雖然年紀小，但卻拿著僅有的 30 萬韓元來到首爾。就像有 10 年的時間那麼遙遠。」字裡行間像是在慶幸自己的勇敢，讓她可以開展如今的事業新局。



