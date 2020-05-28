男星跟姊姊在倉庫「啪啪啪」　再上妹妹拍性愛片

人生低潮究竟能把人逼到什麼境界？電影《當愛再來的時候》中的人妻，為了改善家計，不惜與妹夫偷偷在倉庫激戰啪啪啪，上演「姊妹丼」鬩牆激烈戲碼，故事走向宛如八點檔。

故事圍繞在一對喜獲新生兒的夫妻上，原本以為在寶貝女兒出生、丈夫買下新車開uber之後，應該能迎接美好的新生活，結果意外接踵而來，家中經濟陷入困境。由法國女星安娜伊德穆絲提飾演的年輕媽媽瑪蒂達，便將腦筋動到出手闊綽的妹夫身上，兩人「各取所需」，完全把不知情的妹妹拋在腦後。

▲缺錢人妻為了當上店長，在倉庫激情大戰妹夫。（圖／東昊）

但蘿拉內馬克（Lola Naymark）飾演的同母異父妹妹，也不是省油的燈，作風大膽的她，在片中不僅與老公吸毒助性，High完之後還爬到老公身上揉奶寬衣，大跳性感脫衣舞，並要求老公拍下兩人性愛影片，甚至放話完全不怕另一半在外面找女人，歡迎帶人回家3P一起玩等等。

▲人妻與妹夫啪啪啪之餘，還看妹妹拍的性愛影片助興。（圖／東昊）

赤裸露骨的劇情，反映出現代年輕人的開放性愛觀，與完美家庭背後的陰暗面，卻也同時拋出了「在生存壓力之下，慾望與良善該如何選擇？」的大哉問，希望能喚醒大家對社會底層眾生的關懷。