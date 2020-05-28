潘瑋柏遭野生捕獲！蹲小吃店上演吃播秀

潘瑋柏「創使者世界巡迴演唱會」Live USB將於6月5日推出。而繼上周宣傳短片中，神還原潘瑋柏一看到勾搭網紅的新聞立刻暴怒的模樣，本周短片則是華納音樂模仿週刊跟拍影像，直擊潘瑋柏私下到小吃店豪吞滷肉飯的樣子。

這波宣傳影片中，是以狗仔角度一路跟拍潘瑋柏，影片還逗趣模仿週刊雜誌記者語氣，提到潘瑋柏一身的行頭：黑口罩、黑帽子，完全是巨星出巡的架式。鏡頭全程跟拍他走下車不及待走進小吃店的樣子，坐進小吃店的潘瑋柏，也展現超親和的一面，親切與店家打招呼，而他眼中只有美食，自顧自的點了最愛「雞魯飯」，大口吃飯，在街頭上演吃播秀。網友看到後也紛紛表示：「半夜看了潘瑋柏影片，也想嗑起滷肉飯，肚子都餓了！」

▲潘瑋柏是滷肉飯專業戶。（圖／翻攝華納音樂臉書）

▲潘瑋柏釋出「偷拍」版宣傳片。（圖／翻攝華納音樂臉書）

此外，因疫情無法舉辦公開活動，寵粉的潘瑋柏還辦起線上簽名會，替歌迷簽VIP PASS，邀請歌迷一起陪他邊簽名邊聊天，為將發行的「創使者世界巡迴演唱會」Live USB提前暖身。