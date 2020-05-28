圖／韓瑜窄裙開衩到最高點！「大腿根露出」更勝裘莉

三立新八點台劇《天之驕女》展開拍攝，今（28）日舉辦首波卡司發布記者會，出席演員包括黃少祺、韓瑜、陳子玄與李家慶，劇中他們是豪門世家，更是顏值最高的家庭代表。其中又以韓瑜最令人眼睛一亮，爆乳和開高衩的白皙美腿

韓瑜透露之前休息一年，過得太舒服懶散，結果胖了3、4公斤，雖然現在已經瘦了一些，但仍持續瘦身中，因為身為女演員想讓自己更上鏡，還是希望瘦一點比較好。她和劇中老公黃少祺有不少激情戲，韓瑜表示，我只要多準備幾套可以誘惑他的睡衣就好，其他露的就交給黃少祺。

▲韓瑜超性感現身。（圖／三立電視）

陳子玄與新人李家慶，則是兩人被寵壞的子女，女兒驕縱又自尊心高傲，兒子則是十足護妹狂魔的哥哥，誠如韓瑜說：「我們是十足『黑心家庭』！」她表示這次演出是種圓夢，不僅當了貴婦和媽媽，更直接當20多歲小孩的媽，所以心態一直在調整，但陳子玄與李家慶到現在都不敢開口叫媽，韓瑜還故意威脅他們說：「誰叫我就一拳揮過去。」

▲（左起）李家慶、黃少祺、韓瑜、陳子玄，是劇中顏值最高的家庭。（圖／三立電視）

黃少祺則表示，上次與導演馮凱合作已是二十年前的事了，凱哥的嚴格大家都知道，這次他跟韓瑜雖然已是八點台劇常客，都還得在拍攝前接受導演的演戲指導。而李家慶這次在開拍前，每天都敷面膜和健身，笑說因為爸爸黃少祺的狀態，實在是太好了。

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