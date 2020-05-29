平民巨星／無懼言語霸凌　李聖傑夯曲無數靠實力反擊

由遊戲橘子、十全娛樂打造的選秀節目《平民巨星》，將在6月6日晚上10點於《NOWnews今日新聞》影音平台播出。製作單位除了找來黃子佼接下主持棒外，每集還邀請多位實力派歌手擔任評審以及評鑑團。其中出道21年的李聖傑，從學生時期就開始參加歌唱比賽，選秀經歷豐富，他除了給予《平民巨星》參賽者建議外，也談及曾被網友言語霸凌的經驗。





▲李聖傑舞台魅力十足。（圖／翻攝李聖傑臉書）

▲李聖傑透露評分標準。（圖／特約攝影林敬原攝）

▲李聖傑出道多年，累積大批死忠粉絲。（圖／翻攝李聖傑臉書）

這次爽快答應擔任《平民巨星》評審，李聖傑透露，對於素人參賽者，他打分數的重點在於音準，且要能唱出自己的辨識度，因為經驗可以默默累積、技巧可以一次次磨練，但個人特色卻是一個歌手難以被取代的本質。相較之下，走音或是破音反而是其次，「緊張我覺得都難免，破音也有可能會發生，但如果可以看出這個選手的特質跟潛力的話，我還是會給他很高分。」至於選秀節目冠軍應該具備什麼條件，李聖傑指出敏銳的聽覺、基本技巧、能進入歌詞的畫面，以及可以把別人的歌唱成自己的歌，都是很重要的元素。聊到出道多年的歷程，李聖傑雖然歌唱實力早已受到肯定，但還是遇過不理性的網友謾罵，他分享曾經有一次去選秀節目和參賽者對唱，卻被批評一直搶戲，李聖傑無奈解釋：「因為那首歌其實本來就是男生的Key，但因為製作單位可能需要以我的聲音為主，在整個分配上 ，本來就是以男生偏重，所以就變成其實很多朋友不知道這個原因。 」對於網友的意見，李聖傑認為其實這也是一種不同的聲音，但面對言語霸凌自己則不會回應，只要認清自己的能力，就可以用實力反擊。李聖傑出道前曾參加《超級新人王》，並獲得周冠軍的好成績，好歌喉讓主持人吳宗憲驚為天人。小馬日前上衛視中文台《一袋女王》時爆料，當年吳宗憲其實有意招募李聖傑加入「咻比嘟嘩」，但遭李聖傑拒絕，表示自己想要單飛。雖然當時唱片業不景氣，導致李聖傑新專輯宣傳一度喊卡，但他仍以〈癡心絕對〉打響知名度，隨著一首首經典情歌問世，奠定了他在歌壇「情歌王子」的地位。