《機智醫生》結局變告白大會　「她」成功擊敗上帝啦！

以下有雷！慎入！ ！

▲翊晙（左）愛慕頌和多年，終於告白。（圖／Netflix）

▲政源（左）跟冬天終於在一起。（圖／Netflix）

▲碩民（右）跟善彬是否在一起，下季揭曉。（圖／Netflix）

▲▼《機智醫生生活》劇情溫馨感人。（圖／Netflix、tvN）

韓劇《機智醫生生活》昨（28日）晚迎來大結局，完結篇也變成「告白大會」，李翊晙（曹政奭 飾）、安政源（柳演錫 飾）、龍碩民（文太裕 飾）全鼓起勇氣告白，卻只有安政源與張冬天（申賢彬 飾）有情人終成眷屬，其他兩人以及部分角色的愛情發展，都得等到2021年第二季才能找到答案。故事演到中間集數時，就曾透露學生時期的李翊晙喜歡蔡頌和（田美都 飾），他因為好兄弟楊碩亨（金大明 飾）放棄告白，他妹妹李翊純（郭善英 飾）感到可惜；直到「律帝醫院5人幫」聚首工作，翊晙再次愛上頌和，他在倒數第二集酒後吐真心，承認對她動情，完結篇衝到對方工作的城市表白，但頌和未立即回覆，兩人是否在一起，得等到第二季確認。張冬天對安政源一見鍾情，雖然沒直接告白，頻以行動表達愛意，但政源心裡只有「上帝」決定成為神父，一直迴避女方心意，並向醫院遞辭呈準備卸下醫生職位，冬天得知消息後，到對方辦公室鼓起勇氣告白：「我喜歡你，可以請你不要當神父，繼續留在醫院嗎？請留在我的身邊。」結果政源早就決定為了冬天留下，也發現他默默喜歡上對方許久，2人最後熱吻，律帝醫院首對CP誕生。神經外科住院醫生龍碩民前集找頌和諮商戀情，最後一集也鼓起勇氣跟後輩許善彬（河允景 飾）告白，但女生答案尚未得知；秋敏荷（安恩珍 飾）也不斷主動向楊碩亨表達愛意，碩亨仍委婉拒絕；金雋婠（鄭敬淏 飾）跟翊純感情穩定，但自她去英國留學後，2人感情似乎發生問題。該劇以醫院為背景，講述有著20年交情的5位醫生之間友誼故事之外，同時藉由醫師、護理師、病患、家屬等角度，描繪各種人與人之間細微卻美好的溫馨故事，第一季完結篇收視率以14.1％收官，首爾地區則開出16.7％，創下開播以來最高紀錄，第二季將於明年播出。《機智醫生生活》全12集可至Netflix收看。