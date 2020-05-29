陳沂樂見通姦除罪　讚台灣進步：用法律約束愛情很悲哀

司法院大法官今（29日）做出釋字791號解釋，宣告《刑法》239條通姦罪違憲，正式除罪化，藝人陳沂對此表達長篇看法，認為台灣不僅落實婚姻平權，現在更將通姦罪除罪化，坦言生活在進步的國家感覺很棒。
陳沂認為通姦罪是落後的立法，因為「通姦」必須2人才能成行，但往往元配為了錢或是感情，都會撤回對配偶的告訴，最後只有第三者承擔刑事責任，此行為非常不公平，「明明是2人發生關係，憑什麼只有一方要負責！？」
她也表示愛情如果需要法律來約束的話，是很可悲的事情；而當大法官正式宣告通姦除罪後，聽到不少人要立即約炮找小三，陳沂無奈說：「如果你這麼熱愛多人運動會，要不要考慮從頭到尾都不要結婚啊？這樣就可以盡情發生性關係，不用擔心民事還要賠償了不是嗎？」
陳沂也說，大學時讀到婚姻平權和通姦除罪相關議題時，都覺得中華民國社會保守，要落實此兩項非常困難，沒想到不到20年時間親眼見證「婚姻平權」跟「通姦除罪」，開心表示：「真心覺得我生活在一個很進步的國家啊！接下來希望能通過『安樂死』，讓自己的生命可以自己作主，那一切就圓滿了。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995