謝忻、愷樂先後淪小三！身為閨密怎麼做？民調結果這樣說

謝忻和稱兄道弟多年的阿翔，去年6月在大街上甜蜜一吻遭拍，2人演藝事業大受打擊。隨著阿翔的老婆Grace表示願意原諒，經紀公司也決定「棄忻保翔」，阿翔1個月後就慢慢重回螢光幕前，謝忻則在日前離開老東家重新開始。身為謝忻好閨密的小甜甜，在這將近1年的時間中，不斷替好姊妹加油打氣，但她也坦言對這段婚外情很不滿。



▲謝忻演藝事業受到不倫戀重創。（圖／翻攝謝忻臉書） 面對好友感情生活踏越道德標準，我們到底應不應該適時給予建議？若是因此導致好友失和、裡外不是人，反而和當時的本意背道而馳。對此《NOWnews今日新聞》民調中心特地做了調查，有52.06％的人選擇「大家都是成年人，自己的感情自己負責，絕對不淌渾水」，還有39.47%的人表示知道時會反對，但仍會和對方維持友誼，5.89%的人則選擇無條件支持。無論身為好友的我們支不支持對方的愛情，每個人心中都有一把尺，不是所有的選擇都只有對與錯兩面。我們不能替別人做決定，但可以在對方沮喪、難過時適時的陪伴。完整《NOWnews民調》可「點此」查看。





謝忻和阿翔傳出緋聞時，小甜甜曾公開喊話，表示2人不可能有私情，用行動力挺好姊妹。沒想到最後罪證確鑿，謝忻、浩角翔起也紛紛召開道歉記者會，等同於公然打了小甜甜一巴掌。除了謝忻以外，小甜甜和愷樂也是演藝圈知名的好閨密，不料周揚青千字長文痛批羅志祥是渣男後，又暗指愷樂是小三，愷樂隨後發文道歉，默認周揚青的指控。



▲愷樂（左）介入周揚青和羅志祥9年感情。（圖／取自愷樂臉書、周揚青微博） 2個好閨密先後淪為小三，且持續神隱，小甜甜成為媒體追逐焦點，讓她相當無奈，日前也在JET綜合台《命運好好玩》中吐露心聲，表示朋友感情再好，也會有對方不知道的事情。小甜甜澄清，謝忻的不倫戀，自己也是看了新聞才知道，「畢竟人家是有家庭的狀況，對我而言，我覺得是好朋友，就要告訴她不對的事情。」



