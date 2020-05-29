BTS改編《王老先生有塊地》　RM中文RAP超流利！

南韓天團BTS防彈少年團時常在微博以另類的方式與華語圈粉絲互動，繼SUGA跟V翻唱經典兒歌〈兩隻老虎〉後，今（29日）RM跟J-HOPE也挑戰〈王老先生有塊地〉，並改名「RM先生有快遞」，RM秀中文饒舌，流利不打結獲粉絲讚嘆。
BTS不定時會在微博上傳「放不下中文會話」的影片，用中文與華語圈粉絲互動，RM跟J-HOPE上演情境劇，J-HOPE飾演快遞員送包裹，大唱：「RM先生有快遞，依呀依呀喲！他每天在等快遞，依呀依呀喲！」隨後RM饒舌接唱：「今天等快遞，明天拆快遞，等快遞、拆快遞、到處是快遞！」2人一搭一唱十分逗趣。
BTS因2019新型冠狀病毒（COVID-19）關係，取消、延期多場海內外演唱會，他們下月出道7週年，原定在出道日6月13日及隔天例行舉辦見面會，最後因疫情改為線上收費演出，官方昨釋出詳細行程，6月1至13日幾乎天天有驚喜，令粉絲期待不已。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。