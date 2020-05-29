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BTS改編《王老先生有塊地》　RM中文RAP超流利！

記者陳雅蘭/綜合報導-2020-05-29 21:43:03
▲J-HOPE（左）跟RM唱〈王老先生有塊地〉。（圖／BTS_official微博）
南韓天團BTS防彈少年團時常在微博以另類的方式與華語圈粉絲互動，繼SUGA跟V翻唱經典兒歌〈兩隻老虎〉後，今（29日）RM跟J-HOPE也挑戰〈王老先生有塊地〉，並改名「RM先生有快遞」，RM秀中文饒舌，流利不打結獲粉絲讚嘆。

BTS不定時會在微博上傳「放不下中文會話」的影片，用中文與華語圈粉絲互動，RM跟J-HOPE上演情境劇，J-HOPE飾演快遞員送包裹，大唱：「RM先生有快遞，依呀依呀喲！他每天在等快遞，依呀依呀喲！」隨後RM饒舌接唱：「今天等快遞，明天拆快遞，等快遞、拆快遞、到處是快遞！」2人一搭一唱十分逗趣。

BTS因2019新型冠狀病毒（COVID-19）關係，取消、延期多場海內外演唱會，他們下月出道7週年，原定在出道日6月13日及隔天例行舉辦見面會，最後因疫情改為線上收費演出，官方昨釋出詳細行程，6月1至13日幾乎天天有驚喜，令粉絲期待不已。

▲BTS常用中文與華語圈粉絲互動。（圖／BTS_official
▲BTS常用中文與華語圈粉絲互動。（圖／BTS Twitter）
▲BTS將舉辦出道七週年線上演出。（圖／BTS_official
▲BTS將舉辦出道七週年線上演出。（圖／BTS Twitter）
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