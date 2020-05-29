竹內涼真同居大正妹　對象是周杰倫〈說好不哭〉MV女主角

日本27歲人氣演員竹內涼真遭爆與周杰倫作品〈說好不哭〉MV女主角三吉彩花熱戀，兩人被拍到開心購物，並同坐一台車到男方家過夜，同居生活引發熱議。
根據《FRIDAY》報導，竹內涼真跟三吉彩花同坐高級轎車去採買，車上還有另外3名好友，大家午夜12點多解散後，三吉彩花跟著竹內涼真回家。
爆料指出，竹內涼真上月主動跟吉谷彩子提分手後，隨即搬離2人住處，而他在跟吉谷彩子交往時，就經朋友介紹認識三吉彩花。對於報導，竹內涼真公司僅表示，他們是好友關係，直接否認戀情。
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