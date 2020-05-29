張基龍、李洙赫「兄弟情」超閃　陳世娫變小三

▲張基龍（左）跟李洙赫感情好。（圖／愛奇藝台灣站）

▲張基龍（左起）陳世娫及李洙赫受訪。（圖／愛奇藝台灣站）

懸疑愛情劇《重生Born Again》找來張基龍、陳世娫及李洙赫演出跨越時空的虐心愛情故事，戲裡前世今生的糾葛不斷，戲外三位演員相處融洽，陳世娫受訪提到兩位搭檔滿是笑容，她原以為李洙赫態度高冷，合作後發現其實溫柔善良，也很照顧人，對戲時很自然演出戀人的感覺，讚美讓一旁的李洙赫害羞躲到鏡頭外；而據說很「慢熟」的張基龍，卻遭陳世娫爆料私下相當調皮，愛開玩笑的個性，令女方直呼可愛，張基龍當下學起李洙赫企圖躲到螢幕外，立刻驗證搭檔所說的「調皮」個性。《重生》劇中，不論是前世1987年或2020年的時空背景，兩位男主角都對陳世娫的角色情有獨鍾，沒想到現實生活中的互動卻不一樣，陳世娫談起張基龍、李洙赫間的「Bromance」忍不住喊：「好嫉妒啊！」明明是三個人一起拍攝的場景，一不注意兩個男人就不見，常發現他們自顧自聊天、說笑，陳世娫彷彿才是第三者，讓她有點吃味，但不諱言雙帥同框的畫面讓人心情很好，甚至出現自豪的感覺：「啊！我現在和這兩位一起演戲！」相信觀眾在追劇時，也有同樣心情。被問到三人合作的默契，張基龍絮絮叨叨說個不停，表示自己和李洙赫很好，與陳世娫也很好，陳世娫和李洙赫也不錯，最後強調：「我們三個一起也很好，我們非常有默契。」真摯的語氣讓原本一臉酷樣的李洙赫大破功，瞬間和陳世娫一起笑場，三人害羞又靦腆的模樣，令人不禁莞爾。《重生Born Again》每週二、三在愛奇藝台灣站獨家播出。