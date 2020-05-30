「蠟筆小新」演起《機智醫生生活》　小新居然暗戀妮妮？

▲《機智醫生生活》劇情溫馨感人。（圖／tvN）

韓劇《機智醫生生活》故事搞笑、感人又溫馨，在韓掀起熱議，最後一集收視率14.1％更直接擠下《信號》、《德魯納酒店》等夯劇，成為tvN歷年電視劇收視率排行第6名，人氣非凡。因為該劇採2季制度播出，第一季中許多未交代的故事將在第二季揭曉，韓插畫家姜周英（音譯）率先畫出番外篇，以《蠟筆小新》春日部防衛隊的小新、正男、阿呆、風間以及妮妮等5人飾演「律帝醫院5人幫」，故事逗趣搞笑，引發超高討論。姜周英的畫中，搞怪的小新飾演幽默的翊晙，妮妮恰巧是唯一的女性，所以飾演頌和，個性默默的阿呆是碩亨，風間則是雋婠，政源為正男。因《機智》故事中，單戀頌和的安治弘，默默看著翊晙跟對方走很近，畫家就畫出翊晙學妹妹用手表演「鴿子」逗樂頌和，安治弘一旁默默流淚，以可愛的方式呈現這另類的「三角關係」。劇中「律帝醫院5人幫」除了會在各自的辦公室吃飯，也會在醫院庭院吃點心，畫家就畫出「春日部防衛隊」在遊樂園吃地瓜，以及帶著便當搭車的模樣；甚至回到1987年他們相遇初期，當小新、正男、阿呆、風間聽到妮妮要當主唱時，紛紛露出驚恐的表情，與劇中一模一樣，連翊晙的中二髮型都不馬虎呈現，都讓人會心一笑。此外，劇中碩亨不斷婉拒敏荷的心意，但兩人的愛情還未定案，畫家就自行配對，換阿呆（碩亨）主動出擊，帶著便當去找敏荷，圓了觀眾希望兩人能在一起的幻想。而「最佳飯友」頌和跟雋婠時常「暴食」，畫中也因為便當吵架，十分逗趣。另外，《機智》第一季完結篇，最令觀眾開心的就是冬天跟政源終於在一起，姜周英也特別為他們插畫，讓有追劇的觀眾非常滿意。《機智醫生生活》第一季12集可至Netflix收看。